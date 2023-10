Equivalencia de Estímulos, en twitter, el 15 de diciembre de 2021, escribió:

Hoy quiero hablar de una serie que no me quito de la cabeza desde que la vi y que recomiendo muchísimo: "Cortar por la línea de puntos". He visto más de un comentario de esta serie de personas que dicen que toca temas muy importantes, pero que, quizá, no los aborda con la profundidad que merecen. Yo, como psicóloga, le he estado dando muchas vueltas a esto (y dialogando con mi propio "subconsciente").Porque cuando vi la serie a mí me encantó, pero, al ver críticas que la calificaban de superficial, pensé: "¿será que me estoy dejando algo fuera?". Pero para mí la respuesta es no. Es una serie ligera y divertida, y es verdad que trata temas importantes de pasada, pero es humana. Y creo que esta forma de contar las cosas es precisamente lo que la hace humana. El creador es un hombre que ha plasmado lo que él ha vivido tal como lo ha vivido.A partir del siguientevienende la serie, por si aún no la has visto.El creador habla de la muerte de su amiga, y toda la serie gira en torno a eso (aunque no lo sabemos hasta casi el final). Pero para mí es totalmente real la forma en la que cuenta cómo lo vive él. Cómo en muchos momentos de la serie recuerda simplemente su historia con Alice. Habla de cómo se siente perdido, pero sigue con su vida, como seguimos todos con la nuestra. Y de cómo muchas veces a modo de protegernos pensamos en cosas absurdas para no ser conscientes del dolor que sentimos. Especialmente a mí me encantó el momento del tren... En que el armadillo le dice: "¿sabes por qué estás obsesionado hablando del frío?". Y el protagonista le responde: "porque, si no, tengo que pensar a dónde vamos".Este tipo de divagaciones que hace el personaje sobre su propia vida, su camino, sus amigos... Creo que el autor de esta serie simplemente ha plasmado sus sentimientos y vivencias desde su punto de vista y para mí es lícito. Creo que es una forma de acercarse a hablar de temas que (cuando nos salimos del mundo de los psicólogos) son complicados y no entendemos. No es una serie que pretenda dar un punto de vista sobre cómo abordar el suicidio, porque el autor no es psicólogo. Pero acerca su vivencia a personas que han podido pasar por ahí y sentirse igual de perdidas y culpables. Y para mí eso es lo que cuenta.