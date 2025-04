General

ID única : 11396119541855286716067480845591551972 (0x892D012D83F629AC3BF8E6658109FE4)

Nombre completo : El.Viejo.Roble.(2023).(Spanish.English.Subs).HD.1080p.AV1-AAC.by.Geot.mkv

Formato : Matroska

Formato de la versión : Version 4

Tamaño de archivo : 1,60 GiB

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits general : 2 029 kb/s

Velocidad de fotogramas : 24,000 FPS

Fecha de codificación : 2024-03-09 12:26:52 UTC

Aplicación de codifición : mkvmerge v45.0.0 ('Heaven in Pennies') 64-bit

Librería de codificación : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2



Vídeo

ID : 1

Formato : AV1

Formato/Info : AOMedia Video 1

Formato del perfil : Main@L4.0

ID códec : V_AV1

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits : 1 356 kb/s

Ancho : 1 920 píxeles

Alto : 1 036 píxeles

Relación de aspecto : 1,85:1

Modo velocidad fotogramas : Constante

Velocidad de fotogramas : 24,000 FPS

Espacio de color : YUV

Submuestreo croma : 4:2:0

Profundidad bits : 10 bits

Bits/(píxel*fotograma) : 0.028

Tamaño de pista : 1,07 GiB (67%)

Idioma : Inglés

Default : Sí

Forced : No

Rango de color : Limited

Coeficientes matriz : BT.709



Audio #1

ID : 2

Formato : AAC LC

Formato/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity

ID códec : A_AAC-2

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits : 342 kb/s

Canal(es) : 6 canales

Channel layout : C L R Ls Rs LFE

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 46,875 FPS (1024 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Retraso relativo al vídeo : 9 ms

Tamaño de pista : 277 MiB (17%)

Idioma : Español

Default : Sí

Forced : No



Audio #2

ID : 3

Formato : AAC LC

Formato/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity

ID códec : A_AAC-2

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits : 327 kb/s

Canal(es) : 6 canales

Channel layout : C L R Ls Rs LFE

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 46,875 FPS (1024 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Retraso relativo al vídeo : 9 ms

Tamaño de pista : 264 MiB (16%)

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Texto #1

ID : 4

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 16 min

Tasa de bits : 1 b/s

Velocidad de fotogramas : 0,007 FPS

Count of elements : 30

Tamaño de pista : 1 009 Bytes (0%)

Idioma : Español

Default : Sí

Forced : No



Texto #2

ID : 5

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 48 min

Tasa de bits : 54 b/s

Velocidad de fotogramas : 0,211 FPS

Count of elements : 1368

Tamaño de pista : 43,1 KiB (0%)

Idioma : Español

Default : No

Forced : No



Texto #3

ID : 6

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 2 min 0 s

Tasa de bits : 17 b/s

Velocidad de fotogramas : 0,075 FPS

Count of elements : 9

Tamaño de pista : 258 Bytes (0%)

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Texto #4

ID : 7

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 49 min

Tasa de bits : 78 b/s

Velocidad de fotogramas : 0,282 FPS

Count of elements : 1857

Tamaño de pista : 62,9 KiB (0%)

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Texto #5

ID : 8

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 49 min

Tasa de bits : 69 b/s

Velocidad de fotogramas : 0,253 FPS

Count of elements : 1663

Tamaño de pista : 55,6 KiB (0%)

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No