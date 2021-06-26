RebeldeMule

RAMOS, Miquel

Nota Sab Jun 26, 2021 4:28 pm
(wikipedia | página web | twitter | youtube)


Introducción

El compañero Miquel, en su página web, escribió:Sóc periodista i investigador especialitzat en extrema dreta, delictes d’odi i moviments socials. Llicenciat en Ciències de la Informació i amb un màster de sociologia i antropologia de la Universitat de València.

He col·laborat amb mitjans com La Marea, El Salto, Directa, Público, Vilaweb, El Temps, CTXT, Arainfo, L’informatiu, Full Quatre, The Volunteer, Diari Jornada, À Punt, TV3, Euskal Telebista o l’edició en castellà de The New York Times. Vaig ser membre fundador del diari L'Avanç i vaig estar tres anys al programa "Lliure i Directe" de Ràdio Klara. Actualment participe cada setmana a la tertúlia del programa "Al Ras" d’À Punt ràdio.

He treballat com a tècnic de sensibilització a la Comissió d’Ajuda al Refugiat (CEAR-PV) i he col·laborat amb diverses entitats en defensa dels drets humans. He impartit diversos cursos de formació i xerrades sobre extrema dreta, diversitat, delictes d’odi i discriminació, desinformació, discurs d’odi i drets humans.

Sóc membre de la Unió de Periodistes Valencians i del Grup de Periodistes Ramón Barnils i coautor dels projectes crimenesdeodio.info i de sensetopics.org. He escrit en diversos llibres col·lectius que podeu trobar ressenyats en l’apartat “llibres“. [...]




Bibliografía compilada




Ensayo




