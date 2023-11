En su ambiente laboral, Endre, un hombre taciturno que dirige un matadero, conoce a Mária, la nueva jefa de calidad, una joven introvertida y analítica, con un riguroso esquema de trabajo que no es muy bien recibido en el equipo. La actitud del jefe respecto a ella, sin embargo, cambia cuando una psicóloga contratada para investigar un sorpresivo incidente en el matadero revela que ambos comparten los mismos sueños. A partir de entonces empiezan a intimar, pero el pudor de ambos acaba propiciando que la relación se acabe tan pronto como empezó, si no encuentran el momento de abrirse el uno al otro.En el primer largometraje de Hassen Ferhani, "Roundabout in My Head" , descubrí la arrolladora fuerza expresiva que podía destilar un matadero, que en la película "En cuerpo y alma", de la húngara Ildikó Enyedi, se revela como espejo de nuestra sociedad contemporánea. Un lugar aséptico, donde los animales pierden la vida, en lo que se aprecia como un trágico destino que hemos naturalizado. El matadero se convierte así en un recinto que sirve de metáfora para comprobar que la humanidad solo es efectiva cuando hay proximidad e interés. Fuera de los vínculos más cercanos, lo humano deja de ser; y la misma desnaturalización que aplicamos a un animal que puede servirnos de alimento, la aplicamos a los otros, los que están lejos, en la media distancia, o incluso al lado. Los vínculos que no pueden reportarnos un provecho inmediato no parecen importar. En este círculo que se convierte en juego, solo los más hábiles socialmente sobreviven.Aproximándose a este contexto, que Ildikó Enyedi trata de sobrepasar la vía de escape que encuentra es la de recurrir al subconsciente. Los sueños son entonces la única vía para que los protagonistas de "En cuerpo y alma" intimen. Unos personajes que Enyedi construye meticulosamente para subvertir esa realidad aséptica [como el matadero] a la que trata de acercarse, para mostrar otra cara más amable, donde lo compasivo acaba triunfando en una película que es fábula poética. Para lograr esto la fotografía y el montaje se vuelven dispositivos para rescatar la belleza, lo esencial, el detalle. Elementos que crean un ambiente que en cambio no se estanca en lo meramente formal, sino que ayudan a avanzar a todos los personajes en un relato que mantiene el suspense hasta un final donde el tema "What he wrote" de Laura Marling , de improviso, estalla hasta alcanzar el clímax de una cinta en la que, si bien se podrían matizar algunos detalles mínimos, quizás insignificantes, es liberadora y esperanzadora. Y motiva a pensar que se puede hacer un cine de gran calidad fílmica, sin tener que acabar cediendo a la realidad más desesperanzadora que se hunde en su propia desesperanza. El filme suizo "Aloys" de Tobias Nölle , que llegó a las carteleras españolas el año pasado, está en la misma línea que "En cuerpo y alma", otra cinta que hizo posible, como esta, que el espectador, además, disfrutara de una experiencia sensorial conducida por verdaderos héroes, atípicos en nuestra sociedad, que sobreviven en medio del desequilibrio social. Tan necesarios.