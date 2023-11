En Radio Chango, en 2003, se escribió:

Originarios del barrio popular madrileño de Vallecas, Andrés, José, Nacho y Ruso, iniciaron la aventura en marzo del 95 cuando con menos de dos semanas de vida, el grupo se subió a un escenario. Nacido de las propias inquietudes de sus miembros, Hechos Contra el Decoro es ante todo un grupo militante que sabe de qué habla. Un grupo cuyo textos te mandan directamente a la calle, que comparte contigo frescura y sinceridad sus alegrías y penas, las historias de su barrio y las injusticias de la sociedad actual. No se trata de grandes ideas sino más bien de pequeñas heridas, no son ideales abanderados sino historias de los nadies, no son macro-políticas sino sentido común, no se trata de cambiar el mundo sino de empezar por su calle. Como bien dice Fernando León , quien eligió al grupo para la musica de su segunda película , se trata de una "música valiente, sin red" cuyo objetivo es "cortocircuitar la gran máquina del poder".A los pocos meses de su formación, Hechos Contra El Decoro grabó su primera maqueta, llamada "Bailamos y combatimos". En este primer trabajo, colabora Eva, quien se convertirá en la cantante del grupo con su voz rapera inconfundible y su alegría, garantías de adrenalina para el grupo. Tras patear los garitos y festivales de movimientos sociales alternativos por España y Europa, el grupo pierde a inicios del 1996 a uno de sus fundadores (José - vocalista madrileño) pero crece con la incorporación de Ramiro (bateria madrileño), Alfonso (guitarrista madrileño), Angelo (trompetista napolitano), Antonio (saxofonista bonense) y Gaspare (percusionista siciliano).El grupo crece y el rap se hace más melódico con la incorporación de los dos potentes vientos. Más que un grupo que pone en música su letra, se trata ahora de una verdadera orquestra urbana capaz de contar sus historias de barrio con funk, samba y guaganco, soltar su rabia positiva con rock, rap y ragga, contar sus sueños de un mundo más justo con electrónica, soul y acid-jazz.En enero de 1997, sale el primer disco del grupo: "Rabiamuffin". Verdaderas pruebas de fuego del grupo, la escena y la carretera responden a las exigiencias de la banda: se dan cuenta que se puede hacer un trabajo interesante sobre el terreno y que el público responde.A inicios de 1998, el cineasta Fernando León les pregunta por grabar algunos de sus temas en la banda original de su segundo largometraje, "Barrio" , cuando el grupo está preparando la salida de su segundo disco. A lado de otros artistas más famosos como Manu Chao , Hechos Contra El Decoro obtiene un reconocimiento nacional participando a la banda original de esta pelicula que atrae un número importante de espectadores.A mediados del mismo año y tras un mes y medio de grabación en Sicilia, el grupo saca su segundo disco, llamado "Danza de Los Nadies". Más estructurado y con un sonido más maduro, este disco tiene unos textos preciosos. Los nadies bailan y combaten. "Se ocupan de los que caminan por la periferia de sus vidas, de aquellos para los que el extranjero sólo es una ranura en un buzón, de los que aún no saben, porque nadie se lo ha dicho, que las salidas son pocas y estrechas, y que la vida, la buena vida, se tiene reservado el derecho de admisión" ( Fernando León ). La primera canción del disco que da su nombre al disco, es una fuente immensa de optimismo para quienes queremos luchar y gritar y bailar y correr y escapar y fugar y llorar y reir de todo corazón, levantar el pugno para decir basta ya. El mismo año se cree la Asociación Cultural Rabiamuffin con el fin de reunir energías y apoyar a movimientos sociales como el zapatismo en Chiapas (editan un recopilatorio en 1999 junto con la CGT , que reune a otros artistas como Fermín Muguruza Amparanoia , Jose Riplau, Albert Pla Pedro Guerra , para recaudar fondos para financiar varios proyectos en Chiapas).A finales de 1999 y tras una intensa gira europea, Ramiro y Nacho dejan el grupo y son reemplazados por Chuchi (bateria) y Minsä (voz). En abril del 2000, cinco años después de sus primeras andaduras sobre las escenas de Vallecas, el grupo saca su tercer disco: "Línea de Fuga". El grupo quiere librarse de las etiquetas y de los estereotipos en los cuales se sienten encerrados. Hechos Contra El Decoro no es solo hip-hop, ni música mestiza, ni ragga, ni electrónica. El colectivo no se limita a repetir los éxitos de sus trabajos anteriores sino que sigue experimentando en textos y músicas. Con la colaboración de Javier Muguruza y Miguel Ballumbrosio, Hechos Contra El Decoro se abre nuevos caminos musicales con "Línea de Fuga".Tras cinco años de caña por la carretera y los estudios de grabación, el grupo se separa en octubre de 2001. En la actualidad, los caminos siguen distintos y una parte de la banda sigue mezclando ritmos y sonidos con clara influencia hip-hop, bajo el nombre Desechos mientras uno de los antiguos integrantes de la banda se ha lanzado en la música techno.No obstante, el grupo está preparado para reaparecer de un momento para otro con otro nombre o con nueva gente, cruzando caminos y cambiando rumbos, pero siempre atentos, los ojos bien abiertos y las mentes receptivas, dispuestos a dar caña y no dejarse comer por la gran máquina del poder. Necesidad de coger aire para volver a la lucha. Seguirán bailando. El barrio es lo que hay y no hace falta saber interpretar los bailes de máscaras para darse cuenta que estamos en frente de una democracia de la cal. Esto no se ha terminado. Desde Vallekas, Sicilia, Buenos-Aires, Madrid y Torrelavega llega una guerilla musical que tiene la fuerza de un volcán.La voz de babylon desea un mundo donde quepan muchos mundos. ¡Que suba la marea!