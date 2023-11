General

ID única : 63316358110935628303259105342680887084 (0x2FA2497931EE98605501DBE92CC26F2C)

Nombre completo : Langosta.(2015).(Spanish.English.Spanishsub.Englishsub).BDrip.1080p.HEVC.10b-AC3.by.byp58.mkv

Formato : Matroska

Formato de la versión : Version 4

Tamaño de archivo : 2,20 GiB

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits general : 2 774 kb/s

Fecha de codificación : UTC 2022-02-14 04:16:28

Aplicación de codifición : mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit

Librería de codificación : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4



Vídeo

ID : 1

Formato : HEVC

Formato/Info : High Efficiency Video Coding

Formato del perfil : Main 10@L4@Main

ID códec : V_MPEGH/ISO/HEVC

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits : 1 992 kb/s

Ancho : 1 920 píxeles

Alto : 1 036 píxeles

Relación de aspecto : 1,85:1

Modo velocidad fotogramas : Constante

Velocidad de fotogramas : 25,000 FPS

Espacio de color : YUV

Submuestreo croma : 4:2:0

Profundidad bits : 10 bits

Bits/(píxel*fotograma) : 0.040

Tamaño de pista : 1,58 GiB (72%)

Librería de codificación : x265 1.9+140-34a3d35c5f97:[Windows][GCC 5.3.0][64 bit] 10bit

Opciones de codificación : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / no-fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=250 / min-keyint=25 / scenecut=40 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=2 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=3 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / signhide / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=2 / pass / bitrate=1990 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30

Default : Sí

Forced : No



Audio #1

ID : 2

Formato : AC-3

Formato/Info : Audio Coding 3

Nombre comercial : Dolby Digital

ID códec : A_AC3

Duración : 1 h 53 min

Tipo de tasa de bits : Constante

Tasa de bits : 448 kb/s

Canal(es) : 6 canales

Channel layout : L R C LFE Ls Rs

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Tamaño de pista : 364 MiB (16%)

Título : Castellano

Idioma : Español

Service kind : Complete Main

Default : Sí

Forced : No



Audio #2

ID : 3

Formato : AAC LC

Formato/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity

ID códec : A_AAC-2

Duración : 1 h 53 min

Tasa de bits : 325 kb/s

Canal(es) : 6 canales

Channel layout : C L R Ls Rs LFE

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 46,875 FPS (1024 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Retraso relativo al vídeo : 20 ms

Tamaño de pista : 265 MiB (12%)

Título : Inglés

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Texto #1

ID : 4

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 49 min

Tasa de bits : 57 b/s

Count of elements : 1245

Tamaño de pista : 46,5 KiB (0%)

Título : Castellano

Idioma : Español

Default : No

Forced : No



Texto #2

ID : 5

Formato : VobSub

Modo multiplexor : zlib

ID códec : S_VOBSUB

ID códec/Info : Picture based subtitle format used on DVDs

Duración : 1 h 51 min

Tasa de bits : 11,2 kb/s

Count of elements : 1266

Tamaño de pista : 8,86 MiB (0%)

Título : Inglés

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No