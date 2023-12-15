Arriba los que luchan
Jorge Masetti y la batalla en la comunicación
Ezequiel Gómez Jungman, Juan Mascaró (Argentina, 2015) [110 min]
(filmaffinity)
Sinopsis:
- [fuente] "Arriba los que luchan" [...] recupera la historia de uno de los periodistas más importantes de Latinoamérica, Jorge Ricardo Masetti, quien alcanzó notoriedad cuando cubrió la Revolución Cubana encabezada por el Che Guevara y Fidel Castro, fundando la agencia de noticias Prensa Latina. El film presenta un notable trabajo periodístico y de investigación.
Néstor Núñez, en "Masetti: de la letra al fusil", en Rebelión, el 26 de abril de 2009, escribió:El presente latinoamericano, donde sin dudas los niveles de conciencia y organización populares resultan vitales en los cambios positivos que experimenta el continente, no nació de la nada. Hay detrás de cada etapa de luchas un sedimento histórico que no debe ser pasado por alto si en verdad queremos entender y asumir la actual evolución de los acontecimientos. Historia en la cual, por lo general, relucen personalidades que no vacilaron en entregarlo todo por lo que creyeron lo más acertado, consecuente y digno dentro del tiempo vivido. Justo por eso son ejemplos permanentes.
Ese es el caso del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, el Comandante Segundo del brote guerrillero en la región de Salta. [...]
Ficha técnica
- Guion: Ezequiel Gómez Jungman, Juan Mascaró, Claudia Righetti.
Música: Fernando Civitico.
Fotografía: Ricardo Ramírez.
Productora: Cine Maldito, INCAA.
Intervenciones:
- Ciro Bustos.
- Alberto Castellanos.
- Fidel Castro.
- Rogelio García Lupo.
- Héctor Jouve.
- Antonio Paul.
- Osvaldo Bayer.
Idioma original: Castellano.
DVDRip VO - MP4 [2.25 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros:
General
Nombre completo : J:\Incoming\Arriba.los.que.luchan.2015.DVDRip.Suizo64.para.clan-sudamerica.net.mp4
Formato : MPEG-4
Formato del perfil : Base Media
ID códec : isom (mp41)
Tamaño de archivo : 2,25 GiB
Duración : 1 h 50 min
Modo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits general : 2 898 kb/s
Fecha de codificación : UTC 1970-01-01 00:00:00
Fecha de etiquetado : UTC 1970-01-01 00:00:00
Aplicación de codifición : Magic
Comentarios : QuickTime 6.0 or greater
Vídeo
ID : 1
Formato : MPEG-4 Visual
Formato del perfil : Advanced Simple@L4
Ajustes del formato, BVOP : No
Ajustes del formato, Qpel : No
Ajustes del formato, GMC : Sin warppoints
Ajustes del formato, Matrix : Default (H.263)
ID códec : 20
Duración : 1 h 50 min
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 2 765 kb/s
Tasa de bits nominal : 3 000 kb/s
Ancho : 720 píxeles
Alto : 404 píxeles
Relación de aspecto : 16:9
Modo velocidad fotogramas : Constante
Velocidad de fotogramas : 25,000 FPS
Espacio de color : YUV
Submuestreo croma : 4:2:0
Profundidad bits : 8 bits
Tipo barrido : Progresivo
Modo de compresión : Con pérdida
Bits/(píxel*fotograma) : 0.380
Tamaño de pista : 2,14 GiB (95%)
Librería de codificación : MFei Long
Idioma : Inglés
Fecha de codificación : UTC 1970-01-01 00:00:00
Fecha de etiquetado : UTC 1970-01-01 00:00:00
Audio
ID : 2
Formato : AAC
Formato/Info : Advanced Audio Codec
Formato del perfil : LC
ID códec : 40
Duración : 1 h 50 min
Duración original : 1 h 50 min
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits nominal : 128 kb/s
Canal(es) : 2 canales
Posiciones del canal : Front: L R
Velocidad de muestreo : 48,0 kHz
Velocidad de fotogramas : 46,875 FPS (1024 spf)
Modo de compresión : Con pérdida
Cantidad de pistas original : 102 MiB (4%)
Idioma : Inglés
Fecha de codificación : UTC 1970-01-01 00:00:00
Fecha de etiquetado : UTC 1970-01-01 00:00:00
- Arriba.los.que.luchan.2015.DVDRip.Suizo64.para.clan-sudamerica.net.mp4 [2.25 Gb]
Reproducción:
