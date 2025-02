General

UniqueID/String : 247360316554908971523323652584665672865 (0xBA17DD33BB706F75A371C12619CE6CA1)

Nombre completo : 1940-The Grapes of Wrath BR..720p...by...DMMD(HDCL).mkv

Formato : Matroska

Formato de la versión : Version 2

Tamaño del archivo : 5,02GIB

Duración : 2h 9min.

Tasa de bits total : 5 570Kbps

Película : 1940-The Grapes of Wrath BR..720p...by...DMMD(HDCL)

Fecha de codificación : UTC 2012-08-18 12:21:31

Aplicación de codifición : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51

Librería de codificación : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0



Video

ID : 1

Formato : AVC

Formato/Info : Advanced Video Codec

Formato del perfil : High@L4.1

Ajustes del formato, CABAC : Si

Ajustes del formato, RefFrames : 12marcos

ID Códec : V_MPEG4/ISO/AVC

Duración : 2h 9min.

Tasa de bits : 5 075Kbps

Ancho : 958pixeles

Alto : 720pixeles

Relación de aspecto : 4:3

Modo de velocidad de cuadro : Constante

Velocidad de cuadro : 23,976fps

ColorSpace : YUV

ChromaSubsampling : 4:2:0

BitDepth/String : 8bits

Tipo de exploración : Progresivo

Bits/(Pixel*cuadro) : 0.307

Tamaño de pista : 4,58GIB (91%)

Librería de codificación : x264 core 125 r2200 999b753

Idioma : Inglés

Default : Si

Forced : No



Audio #1

ID : 2

Formato : AC-3

Formato/Info : Audio Coding 3

Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)

Ajustes del formato, Endianness : Big

ID Códec : A_AC3

Duración : 2h 9min.

Tipo de tasa de bits : Constante

Tasa de bits : 192Kbps

Canal(es) : 1canal

Posiciones del canal : Front: C

Velocidad de muestreo : 48,0KHz

BitDepth/String : 16bits

Tamaño de pista : 177MB (3%)

Idioma : Español

Default : No

Forced : No



Audio #2

ID : 3

Formato : AC-3

Formato/Info : Audio Coding 3

Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)

Ajustes del formato, Endianness : Big

ID Códec : A_AC3

Duración : 2h 9min.

Tipo de tasa de bits : Constante

Tasa de bits : 192Kbps

Canal(es) : 1canal

Posiciones del canal : Front: C

Velocidad de muestreo : 48,0KHz

BitDepth/String : 16bits

Tamaño de pista : 177MB (3%)

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Texto #1

ID : 4

Formato : UTF-8

ID Códec : S_TEXT/UTF8

ID Códec/Info : UTF-8 Plain Text

Idioma : Español

Default : No

Forced : No



Texto #2

ID : 5

Formato : UTF-8

ID Códec : S_TEXT/UTF8

ID Códec/Info : UTF-8 Plain Text

Idioma : Inglés

Default : No

Forced : No



Menú

00:00:00.000 : en:Main Titles

00:01:04.898 : en:Hitchin' a Ride

00:04:19.676 : en:Losing the Call

00:09:48.421 : en:Emptiness

00:13:25.221 : en:Muley's Story

00:20:28.644 : en:Hidin' Out

00:22:40.776 : en:California Promise

00:25:56.597 : en:Joad Reunion

00:28:19.114 : en:Letting Go

00:30:49.264 : en:"I Belong Here!"

00:35:56.571 : en:Don't Look Back

00:41:11.886 : en:Employment Equation

00:46:34.208 : en:A Ten Cent Loaf

00:50:40.245 : en:California Border

00:55:05.302 : en:Driving Through the Desert

01:00:26.456 : en:Beautiful Valley

01:02:35.960 : en:A Fair Share

01:09:08.352 : en:Business Practices

01:13:37.413 : en:No More Okies

01:17:51.291 : en:A Job

01:24:50.502 : en:Uprising

01:32:37.385 : en:"Nothing to Trust"

01:37:18.666 : en:Gone for Good

01:39:35.803 : en:A Stroke of Luck

01:44:55.914 : en:Word of Warning

01:47:35.866 : en:Dance Night

01:51:26.179 : en:The Red River Valley

01:54:30.280 : en:On the Trail

01:57:58.196 : en:"I'll Be Everywhere"

02:02:58.913 : en:Good-bye

02:04:12.653 : en:"Twenty Days Work"

02:06:05.975 : en:"We're the People That Live"