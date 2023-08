Miguel G. Macho, en facebook, el 18 de marzo de 2021, escribió:

Dos cosas con este tráiler y serie que aún no he visto xd.Primero, qué temazo . Te dan ganas de danzar alrededor de una puta fogata imaginaria anhelando venganzas imaginarias contra los de tu piel arrancándoles cabelleras imaginarias cual (piel) rojo traidor.Segundo, me encanta el concepto de "abolicionista calibre 44" que ponen en el trailer para definir a ese héroe yanki que fue el capitán John Brown. Un puto loco maravilloso que representa muy bien la esencia de los protestantes calvinistas de izquierda, que los hay, pues sabía usar BIEN las dos cosas que mejor los definen como sector capital del pueblo estadounidense: la pistola y la biblia.Fracasó en vida en todos los negocios y mierdas que se propuso hasta la más absoluta bancarrota, pero aún así ayudó como conductor en el "ferrocarril subterráneo" que a tantos negros ayudó a escapar hacia Canadá. El asunto clave inicial es que llevó una militancia muy activa en el movimiento abolicionista liberal toda su vida, pero llegó a salirse cabreado de una conferencia abolicionista gritando: «Estos hombres están siempre hablando. Cuando lo que nosotros necesitamos es acción, ¡acción!», y vaya si aportó acción xd.Con 60 años, o por ahí, un puto yayo vaya, se alzó en armas contra su Estado y los pro-esclavitud, por una movida "legitimadora" de la esclavitud que había con la ley «Missouri-Kansas» , pues estaba literalmente hasta lasde los métodos pacíficos y defendía la insurrección armada contra "los que estaban en el camino erróneo de Dios". Decía que éste defiende la justicia y la libertad de los hombres, nunca las cadenas, y como él se autodefinía como un instrumento de Dios para castigar al hombre por sus pecados esclavistas... pues eso xd.El caso es que ganó una batalla por masacre, perdió otra donde cayeron algunos de sus 20 hijos, se pasó un tiempo de guerrillero jodiendo esclavistas creando "zonas liberadas" en las colinas de la parte occidental de Virginia , tomó un arsenal estatal sólo con 20 hombres, luego una puta ciudad entera sin perder un solo hombre y terminó rodeado por una compañía del famoso general confederado Lee , el mismo que le terminó dando matarile por traición, ahorcado sin juicio justo ni hostias. Se dice que no paró de recitar mierdas del apocalipsis, de escupirles y de insultarl