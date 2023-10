Buenas rebeldes!

Primero me disculpo por las imprecisiones sobre la búsqueda, es que lo ví hace al menos 20 años y no recuerdo su nombre sólo lo que describo a continuación.

Entre el 2000 y 2002 (creo, puede ser después) vi un documental, o especie de serie porque lo pasaban por capítulos en la televisión argentina pero no era de origen argentino, posiblemente inglés u otro país europeo, precisamente en Canal 7 (TV Pública) en el horario después del mediodía, era el antecesor de lo que luego sería Canal Encuentro.

El programa consistía en el seguimiento durante mucho tiempo (nacimiento, educación inicial, primaria) de unos cuatro a cinco grupos de familias de distintos países y permitía ver cómo se iban desarrollando. Recuerdo que había de un país africano, otro de Brasil, creo que había una inglesa, una familia china (si mal no recuerdo eran de Shangai), otra familia estadounidense. Posiblemente más, pero las que más recuerdo eran de esos lugares. Tenía el aspecto de esos documentales de la BBC.

Era interesante porque se mostraban las diferentes dificultades que afrontaban las familias, enfocando en padre y madre y en sus hijas e hijos. Cómo las necesidades de las familias con más recursos económicos eran "caprichos" al lado de las necesidades de las de menores recursos.

La estuve buscando de varias maneras por internet pero no la puedo localizar. Si alguien la recuerda, al menos el nombre después la buscaré, me ayudaría mucho.



Saludos y gracias por mantener estas obras que llenan el alma!

Darío