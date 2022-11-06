Todo va bien (J-L. Godard, J-P. Gorin, 1972)

General

ID única : 188036605414998072729959296180965412095 (0x8D76886C32A21103B76368ABA3990CFF)

Nombre completo : Tout va bien (Jean-Luc Godard & Jean-Pierre Gorin, 1972)BDRip PdB.mkv

Formato : Matroska

Formato de la versión : Version 4

Tamaño de archivo : 6,56 GiB

Duración : 1 h 35 min

Tasa de bits general : 9 816 kb/s

Fecha de codificación : UTC 2017-08-31 23:21:23

Aplicación de codifición : mkvmerge v15.0.0 ('Duel with the Devil') 64-bit

Librería de codificación : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.5



Vídeo

ID : 1

Formato : AVC

Formato/Info : Advanced Video Codec

Formato del perfil : High@L4.1

Ajustes del formato : CABAC / 4 Ref Frames

Ajustes del formato, CABAC : Sí

Ajustes del formato, RefFrames : 4 fotogramas

ID códec : V_MPEG4/ISO/AVC

Duración : 1 h 35 min

Tasa de bits : 9 173 kb/s

Ancho : 1 792 píxeles

Alto : 1 080 píxeles

Relación de aspecto : 5:3

Modo velocidad fotogramas : Constante

Velocidad de fotogramas : 23,976 (24000/1001) FPS

Espacio de color : YUV

Submuestreo croma : 4:2:0

Profundidad bits : 8 bits

Tipo barrido : Progresivo

Bits/(píxel*fotograma) : 0.198

Tamaño de pista : 6,00 GiB (91%)

Librería de codificación : x264 core 152 r2851kMod ba24899

Opciones de codificación : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9173 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00

Default : Sí

Forced : No



Audio

ID : 2

Formato : AC-3

Formato/Info : Audio Coding 3

Nombre comercial : Dolby Digital

ID códec : A_AC3

Duración : 1 h 35 min

Tipo de tasa de bits : Constante

Tasa de bits : 640 kb/s

Canal(es) : 2 canales

Channel layout : L R

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Tamaño de pista : 438 MiB (7%)

Idioma : Francés

Service kind : Complete Main

Default : Sí

Forced : No



Texto

ID : 3

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Idioma : Inglés

Default : Sí

Forced : No



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