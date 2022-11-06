Todo va bien (J-L. Godard, J-P. Gorin, 1972)

Corto, medio, largo, serie, miniserie (no importa el formato)... en televisión, cine, internet, radio (no importa el medio).
Responder
Avatar de Usuario
Duarte

Mensaje por Duarte »

Mensajes: 5611
Registrado: Mar 22 Ago 2006. 10:36

Todo va bien
Tout va bien
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin (Francia, 1972) [95 min]


IMDb
(wikipedia | filmaffinity)

Sinopsis:
[fuente] Suzanne, una corresponsal americana en Francia, y su marido Jacques, un director vanguardista venido a menos, se ven envueltos en una huelga de trabajadores en una fábrica. La crisis que atraviesa su relación coincide con la crisis social y política que dejaron los escombros del Mayo Francés. Con una mirada que distancia a los actores de sus personajes, Jean-Luc Godard retrata la omnipresencia de la lucha de clases en múltiples aspectos de la sociedad y del cine.
Marc Muñoz, en "Mayo del 68 a 24 fotogramas por segundo", en El Salto, el 18 de mayo de 2018:

Cuatros años después, el director galo, con el apoyo de Jean-Pierre Gorin (y el grupo Dziga Vertov), incidía en el rastro desencantado del polvorín revolucionario y hacía balance de esas fechas agitadas. "Todo va bien" se formulaba bajo un marco donde las ideas revolucionarias han quedado sepultadas por el capitalismo y el consumismo (esa elocuente secuencia del supermercado cargada de simbolismo), y por una economía que ha suplantado la fiebre política. Bajo esa atmósfera es donde el artista clava el vacío de las ideologías mientras reflexiona sobre el amor, el matrimonio, la sociedad, el cine (un rastro confesional de la posición de Godard y otros colegas de profesión) y los restos de una revolución fracasada, abocada a la desmoralización y la desilusión.
Diego Díaz, en "Cinco pelis sobre cine y movimiento obrero", en Diagonal, el 7 de octubre de 2010:

Bertolt Brecht + maoísmo + resaca del '68 x Jean Luc Godard = "Todo va bien". Jane Fonda e Yves Montand son una pareja de intelectuales atrapados en una huelga salvaje en una fábrica francesa. Los obreros se rebelan contra el patrón, y lo retienen en su despacho, pero tienen también que enfrentarse a los sindicalistas del Partido Comunista, a los que Godard, en pleno subidón maoísta, presenta no sin bastante demagogia como amarillos apéndices de la patronal. Sin embargo, más allá de eso, "Todo va bien" es una maravillosa escenificación teatral de la lucha de clases. Mucha atención, por cierto, a los títulos de crédito del inicio. No tienen desperdicio: una mano firmando los cheques del equipo de la película.
Ficha técnica
Guion: Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin.
Sonido: Antoine Bonfanti, Bernard Ortion.
Fotografía: Armand Marco.
Reparto:
Idioma original: Francés.

Secuencias (capturas del DVDRip de 1.46 Gb)

DVDRip VE - AVI [691 Mb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
General
Formato : AVI
Formato/Info : Audio Video Interleave
Tamaño del archivo : 698MB
Duración : 1h 31min.
Modo de tasa de bits : Variable
Tasa de bits total : 1 063Kbps
Aplicación de codifición : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Librería de codificación : VirtualDubMod build 2540/release

Video
ID : 0
Formato : MPEG-4 Visual
Formato del perfil : Advanced Simple@L5
Ajustes del formato, BVOP : No
Ajustes del formato, Qpel : No
Ajustes del formato, GMC : No warppoints
Ajustes del formato, Matrix : Default (H.263)
ID Códec : XVID
ID Códec/Pista : XviD
Duración : 1h 31min.
Tasa de bits : 921Kbps
Ancho : 640pixeles
Alto : 368pixeles
Relación de aspecto : 1,739
Velocidad de cuadro : 25,000fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8bits
Tipo de exploración : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro) : 0.156
Tamaño de pista : 604MB (87%)
Librería de codificación : XviD 1.1.0 (UTC 2005-11-22)

Audio
ID : 1
Formato : MPEG Audio
Formato de la versión : Version 1
Formato del perfil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
ID Códec : 55
ID Códec/Pista : MP3
Duración : 1h 31min.
Tipo de tasa de bits : Variable
Tasa de bits : 128Kbps
Canal(es) : 2canales
Velocidad de muestreo : 48,0KHz
Demora del video : 24ms
Tamaño de pista : 85,3MB (12%)
Alineación : Dividir a través entrelazado
Entrelazado, duración : 24 ms (0,60fotograma de video)
Entrelazado, duración de precarga : 552 ms
Librería de codificación : LAME3.90.
Opciones de codificación : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 17.6 --abr 128
Todo va bien (Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, 1972) [DVDRip VE].avi  [698.16 Mb]


:down: Descarga: telegram
DVDRip VO - MKV [1.46 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
Title: Tout va bien (1972)
AKA Everything's All Right
AKA All's Well
AKA Just Great
Source: DVD / Untouched / R1, NTSC / Criterion
Size: 1.564.835.873 (1/3 DVDR)
Runtime: 01:36:03
Format: MKV

Video Codec: H264 (x264 rev.1092)
Video Bitrate: 1976 kbps
Resolution: 660x480 (Anamorphic, displayed at 1.66 AR)
Aspect Ratio: 1.66 (SAR: 40/33)
Frame rate: 23.976 fps

Audio Codec: AC3 (mono)
Audio Bitrate: 192 kbps
Sampling Rate: 48 KHz

Language: French / English
Subtitles (muxed in): SRT: English

SA: HP @ Level 4.1
tout.va.bien.1972.criterion.dvdrip.x264.ac3.1ch-[gx].mkv  [1.46 Gb]


:down: Descarga: telegram

:sub: Subtítulos: castellano (opensubtitles) / incluidos en inglés
DVDRip Dual (VO/VE) - AVI [1.70 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
General
Formato : AVI
Formato/Info : Audio Video Interleave
Tamaño del archivo : 1,70GIB
Duración : 1h 32min.
Tasa de bits total : 2 635Kbps
Aplicación de codifición : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Librería de codificación : VirtualDubMod build 2540/release

Video
ID : 0
Formato : MPEG-4 Visual
Formato del perfil : Advanced Simple@L5
Ajustes del formato, BVOP : 2
Ajustes del formato, Qpel : No
Ajustes del formato, GMC : No warppoints
Ajustes del formato, Matrix : Default (MPEG)
ID Códec : XVID
ID Códec/Pista : XviD
Duración : 1h 32min.
Tasa de bits : 2 236Kbps
Ancho : 720pixeles
Alto : 432pixeles
Relación de aspecto : 1,667
Velocidad de cuadro : 25,000fps
Velocidad de cuadro Original : 23,976fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8bits
Tipo de exploración : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro) : 0.288
Tamaño de pista : 1,44GIB (85%)
Librería de codificación : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)

Audio #1
ID : 1
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Ajustes del formato, Endianness : Big
ID Códec : 2000
Duración : 1h 32min.
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 192Kbps
Canal(es) : 2canales
Posiciones del canal : Front: L R
Velocidad de muestreo : 48,0KHz
BitDepth/String : 16bits
Tamaño de pista : 127MB (7%)
Alineación : Dividir a través entrelazado
Entrelazado, duración : 40 ms (1,00fotograma de video)
Entrelazado, duración de precarga : 500 ms

Audio #2
ID : 2
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Ajustes del formato, Endianness : Big
ID Códec : 2000
Duración : 1h 32min.
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 192Kbps
Canal(es) : 1canal
Posiciones del canal : Front: C
Velocidad de muestreo : 48,0KHz
BitDepth/String : 16bits
Tamaño de pista : 127MB (7%)
Alineación : Dividir a través entrelazado
Entrelazado, duración : 40 ms (1,00fotograma de video)
Entrelazado, duración de precarga : 500 ms
Todo.va.bien.(Tout.va.bien.1972).(Spanish.French).DVD-Rip.XviD-AC3.by.rodosky.(proteinicos.es).avi  [1.70 Gb]


:down: Descarga: telegram

:sub: Subtítulos: castellano (emule)
BDRip 1080p VO - MKV [6.55 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
General
ID única : 188036605414998072729959296180965412095 (0x8D76886C32A21103B76368ABA3990CFF)
Nombre completo : Tout va bien (Jean-Luc Godard & Jean-Pierre Gorin, 1972)BDRip PdB.mkv
Formato : Matroska
Formato de la versión : Version 4
Tamaño de archivo : 6,56 GiB
Duración : 1 h 35 min
Tasa de bits general : 9 816 kb/s
Fecha de codificación : UTC 2017-08-31 23:21:23
Aplicación de codifición : mkvmerge v15.0.0 ('Duel with the Devil') 64-bit
Librería de codificación : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.5

Vídeo
ID : 1
Formato : AVC
Formato/Info : Advanced Video Codec
Formato del perfil : High@L4.1
Ajustes del formato : CABAC / 4 Ref Frames
Ajustes del formato, CABAC : Sí
Ajustes del formato, RefFrames : 4 fotogramas
ID códec : V_MPEG4/ISO/AVC
Duración : 1 h 35 min
Tasa de bits : 9 173 kb/s
Ancho : 1 792 píxeles
Alto : 1 080 píxeles
Relación de aspecto : 5:3
Modo velocidad fotogramas : Constante
Velocidad de fotogramas : 23,976 (24000/1001) FPS
Espacio de color : YUV
Submuestreo croma : 4:2:0
Profundidad bits : 8 bits
Tipo barrido : Progresivo
Bits/(píxel*fotograma) : 0.198
Tamaño de pista : 6,00 GiB (91%)
Librería de codificación : x264 core 152 r2851kMod ba24899
Opciones de codificación : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9173 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Sí
Forced : No

Audio
ID : 2
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
Nombre comercial : Dolby Digital
ID códec : A_AC3
Duración : 1 h 35 min
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 640 kb/s
Canal(es) : 2 canales
Channel layout : L R
Velocidad de muestreo : 48,0 kHz
Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF)
Modo de compresión : Con pérdida
Tamaño de pista : 438 MiB (7%)
Idioma : Francés
Service kind : Complete Main
Default : Sí
Forced : No

Texto
ID : 3
Formato : UTF-8
ID códec : S_TEXT/UTF8
ID códec/Info : UTF-8 Plain Text
Idioma : Inglés
Default : Sí
Forced : No

Menú
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:08:25.505 : en:00:08:25.505
00:18:12.300 : en:00:18:12.300
00:29:47.661 : en:00:29:47.661
00:39:39.460 : en:00:39:39.460
00:49:51.989 : en:00:49:51.989
01:00:41.137 : en:01:00:41.137
01:13:46.213 : en:01:13:46.213
01:20:57.186 : en:01:20:57.186
01:32:10.775 : en:01:32:10.775
:down: Descarga: telegram

:sub: Subtítulos: castellano (subdivx) / incluidos en inglés
:str: Reproducción (VE):
Relacionado:
Avatar de Usuario
Duarte

Mensaje por Duarte »

Mensajes: 5611
Registrado: Mar 22 Ago 2006. 10:36
Robert Phillip Kolker, en "Comentarios mediáticos a 'Todo va bien' ('Tout va bien', 1972). El proceso de desrealización cinematográfica: ángulo y realidad, Godard y Gorin en América. Una entrevista con Jean-Luc Godard y Jean Pierre Gorin", publicado en Caleidoscopio. Revista del AudioVisual, nº 1, año 2000. Universidad Cardenal Herrera-CEU (Valencia):

(Traducción del inglés y adaptación de Virginia Villaplana. Miembro del Dpto. de Comunicación Audiovisual. Centro de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación. CEU San Pablo de Valencia)

Gorin: [...] Pensamos que la separación entre documental y ficción es falsa. Sobre la pantalla todo es ficción. Eso es lo que demostró Dziga Vertov con los noticiarios de la revolución bolchevique. El término cinematográfico viene directamente de Vertov, pero ha sido mal traducido. El término utilizado por el era "Kino Pravda". En ruso "Pravda" significa "verdad", pero era también el nombre del periódico del Partido Bolchevique. Lo que Vertov quería decir al nombrar "Kino Pravda", era "Kino B", con "B" de Bolchevique. En realidad, Vertov hacía películas de ficción, utilizando elementos de la realidad, como hace todo el mundo. No hay nada tan ficticio como un discurso de Nixon emitido por televisión. Es una ficción horrible, pero que tiene cierto contenido de realidad.


Godard: Lo que es real es la propia relación con esa ficción. Por eso es por lo que prefiero actualmente hablar de ficción materialista, como opuesta a una ficción idealista. Podemos describir "Todo va bien" como "Love story". Ese es su verdadero título, pero tratamos de hacer un "Love story" materialista, opuesto al "Love story" idealista que se pudo ver en las pantallas de cine en 1972.


Gorin: Nos han preguntado qué pensamos del cine americano actual, que es como preguntarnos qué nos parece Nueva York. Es la misma cuestión. Hemos visto dos películas, "Los nuevos centuriones" ("The new centurios", Richard Fleischer, 1972), que es una película fascista blanca, y "Superfly" (Gordon Parks Jr., 1972), que es una película racista negra. Realmente quedamos aterrorizados y muy impresionados. Es terrorífico estar en América y ver en San Francisco a un público negro reaccionar ante "Superfly", o ver a un público blanco reaccionar de la forma como reaccionaba ante "Los nuevos centuriones".


Godard: Lo que cada quién y cada cuál aprenda de "Tout va bien" depende de su historia y de sus condiciones de vida. Consideramos la pantalla como una pizarra, una pizarra blanca. Sobre esta pizarra hemos puesto tres elementos, tres fuerzas sociales, que están representadas por tres "ruidos". La patronal, la voz del jefe; la voz del partido comunista; y la voz izquierdista -preferiría no llamarla así, digamos que la voz de gente que está fuera de juego-. Hemos tomado esos tres ruidos de la realidad. No lo hemos inventado, simplemente los hemos dispuesto en cierto orden. De hecho, esta película es como un noticiario. En cierta forma hemos resumido los inicios de los años '70 de Francia en hora y media.


Gorin: "Tout va bien", aunque no sea explícita, está hecha de una forma muy simple. Los acontecimientos del supermercado ocurrieron realmente. Una semana antes de que rodáramos la secuencia del supermercado, el Partido Comunista estuvo vendiendo su programa en ese mismo supermercado. Tres meses antes de que rodáramos la secuencia, los izquierdistas asaltaron una tienda de modas y distribuyeron las mercancías por los suburbios de París. Esos son los elementos. Por primera vez hemos hecho una película muy realista. Pero, de qué clase de realismo y ¿cómo lo conseguimos? Lo conseguimos mediante cierto proceso de "desrealización". Esta es la razón de que la película esté llena de metáforas teatrales; en este sentido se trata de una película muy brechtiana. Era la forma de romper, digamos con "La Sal de la Tierra" (de Herbert Biberman), que es la tradición básica con que cuentan los cineastas cuando quieren tratar males sociales. Pero simplificar no quiere decir volverse explícito. Por ejemplo, pensamos en nuestras abigarradas banda sonoras en términos de música social, poniendo en relación ruidos que oímos constantemente, y tratando de romper las relaciones normales entre ellos que estamos acostumbrados por la televisión, los periódicos, etc. Las verdaderas estrellas no eran Jane Fonda e Yves Montand, sino los veinte extras que interpretan a trabajadores de la fábrica en la secuencia de la fábrica. Era gente que actuaba por primera vez. Lo que queríamos mostrar es que ese tipo de discursos que nos sueltan por televisión todos los días -Nixon actúa casi como nuestro jefe- no nos aburren. De pronto, en una película uno descubre que son unos crápulas.

[...]


Godard: Tenemos una fuerte sensación de que en la actualidad la gente ha perdido el poder de la visión. Sólo leemos, ya no vemos imágenes. Dziga Vertov fue quien dijo que tenemos que ver nuevamente el mundo, aprender y enseñar a la gente cómo ver el mundo. Dijo que tenemos que ver el mundo en nombre de la revolución proletaria. En la actualidad nosotros no diríamos eso. El término "revolución proletaria" ha quedado tan viejo en nuestro país, que preferimos decir que estamos interesados en la estética. Estamos tratando de inventar, de encontrar nuevas formas para expresar nuevos contenido. Pero nuevas formas y nuevos contenidos que todavía se mantienen entre forma y contenido.

Queremos comunicar. Pero preguntamos qué queremos comunicar, qué tenemos que comunicar, qué entendemos como comunicación. Podemos competir con la película de un millón de dólares, haciendo una película con dos fotos. Los norvietnamitas, el Vietcong, inventaron una guerra de dos fotos contra la película bélica de un millón de dólares del Pentágono-Hollywood. Durante muchos años hemos estado diciendo que a veces pueden hacerse películas con muy pocas cosas, sólo dos fotos y un cassette. Así que era una buena oportunidad para demostrar que era posible hacer un largometraje en el que saliera la guerra del Vietnam, en el que saliera Jane, en el que salieran los nortvietnamitas, y exponer nuestro punto de vista sobre las cosas. La hicimos en un día (esta película es "Letter to Jane: investigation of a still). Por supuesto, escribirla nos llevó dos semanas, pero la rodamos en un día, la montamos en otro, hicimos el procesado en otro, aquí. Nos costó 500 dólares, y por venir aquí a USA hemos recibido 1.000 dólares.

[...]


Gorin: Nadie sabe por qué utilizamos ciertas formas, por qué en un momento determinado rescatamos el nombre de Dziga Vertov, cuando era casi un desconocido. Fue eclipsado por Eisenstein. Por ejemplo, Eisenstein se consideraba a sí mismo como el inventor del montaje, pero, de hecho, lo que inventaba eran los ángulos de cámara. En ese mismo momento, Vertov estaba inventando el montaje. No estaban inventando los ángulos de cámara y el montaje por casualidad. Inventaron estos elementos porque estaban relacionados con alborotos sociales, con la revolución rusa. Las llamadas invenciones de Griffith, como el primer plano, eran sólo una aproximación a la realidad muy tradicional, esto es, psicológica y emocional. En este sentido, no era invenciones. La noción de ángulo de cámara ha desaparecido totalmente del cine. Sólo tenemos posiciones de cámara, que no es lo mismo que ángulo de cámara. El ángulo de cámara es un corte en la realidad.


Godard: Un ángulo es una encrucijada. Es un punto. Sólo se puede pensar en un ángulo en términos de una apertura. Para abrir una vía, primero hay que entrar por un punto muy preciso, como en una encrucijada. Entonces se tiene la posibilidad de elección de una nueva ruta. Puedo describirlo de una forma más matemática: hay un flujo, una dirección. Uno quiere detenerse en un punto de la corriente porque está cansado. Quiere cambiar de dirección. El ángulo es un corte a través de la realidad, como un barco en el mar. En términos sociales, esto es una revolución, es hacer un nuevo corte, una nueva ruta a través de la realidad. La revolución bolchevique inventó un nuevo ángulo, una nueva forma de organizar la vida.

Cuando estudiamos la historia de Griffith vemos que en el momento en que inventó el primer plano estaba buscando algo. No era sólo que sintiera la necesidad de estar más cerca de la chica que amaba, o algo parecido. Era que, quince años después de Lumière, necesitaba una forma de dar un corte a través de la realidad. Pero como en Estados Unidos no había revolución, estaba completamente solo. De hecho, era un reaccionario. Sólo pudo inventar un cambio en la posición de la cámara. Necesitaba el montaje, porque cuando inventó el cambio de posición de la cámara comprendió que en lugar de un plano tenía dos. Tenía que reunir esos dos planos. Pero su montaje era sólo paralelo, dos acciones al mismo tiempo. Una paralela no es lo mismo que una encrucijada, las líneas nunca se cortan, y así no hay ángulo. Pero a causa de las dificultades de la revolución bolchevique -y lo que hemos visto que ha ocurrido después en la antigua Unión Soviética-, Vertov y Eisenstein en Occidente se oponían. Vertov clamaba por lo que él llamaba la cámara-ojo y Eisenstein por lo que llamaba la cámara-puño. Hace cuatro años la reputación de Eisenstein en Occidente era tan grande que tuvimos que mostrarnos dogmáticos respecto a Vertov y sobrevalorarle. Ahora descubrimos que en realidad esos dos hombres eran dos manos de un mismo cuerpo, de la misma forma que en la revolución alemana de los años treinta Bertold Brecht y Wilheim Reich eran dos manos de un mismo cuerpo. Pero el cuerpo estaba cortado y las manos nunca trabajaron realmente juntas.


Gorin: Esto puede parecer muy abstracto, pero para nosotros es algo cotidiano. Durante años hemos decidido enfriarnos, ralentizar, hacer sólo planos fijos, películas planas y tratar de trabajar sobre la pantalla blanca como sobre una pizarra, una pizarra blanca. En "Tout va bien" hemos sido capaces, por vez primera, de usar un travelling. "Tout va bien" utiliza exclusivamente dos formas: el plano fijo y el travelling. Sabemos perfectamente porqué usamos el travelling en ese momento determinado. Podemos hablar sobre nuestras películas y explicar en términos muy sencillos cómo están hechas, por qué usamos esa imagen, por qué la encuadramos de esa forma, por qué utilizamos esa forma después de esa otra y con que intención. Estas son cuestiones básicas y prácticas. Al cabo de tres años, estamos hartos de películas planas y vamos a trabajar sobre ángulos de cámara. Por eso hablamos de ello.


Godard: Por vez primera podemos responder a la pregunta de cuál es nuestra relación con los trabajadores. Si estuviéramos haciendo una película en la época de los sucesos de mayo y junio, nuestra forma de relacionarnos con la gente corriente, con las llamadas masas, sería volver a un punto cero de la realización cinematográfica... Se acabaron las panorámicas, los travelling y el zoom, que por otra parte he utilizado cientos de veces. Esas técnicas no me hacían feliz porque descubrí que no mostraban ninguna relación con la realidad. Entonces me sentí obligado a volver a la cámara fija, al plano medio fijo, porque es así como la gente corriente rueda a su familia en las vacaciones con su Instamatic. Ahora descubrimos que esa gente corriente, esa gente real se mueve, inventa nuevas formas de lucha contra la opresión que sufre, sea el jefe si son trabajadores, el marido si son mujeres o el americano si son vietnamitas. Así que ya no podemos seguir utilizando el plano fijo Tenemos que inventar una nueva forma de hacer un travelling, aunque técnicamente parezca igual. Pero como somos marxistas o maoístas, lo que importa es el uso social de la técnica, no la técnica per se. Descubrí que necesitaba "ángulo", y entonces descubrí que no sabía lo que era. Jean-Pierre descubrió que lo necesitaba todavía más que yo, puesto que es más joven y está más oprimido.

En "Tout va bien" sólo hay tres travelling. Necesitábamos uno que corriera paralelo al telón de fondo de los tres "ruidos": jefe, partido comunista e izquierdistas. Estos se entremezclaban. Así que tenemos un travelling enfocado hacia males sociales. Al principio de la película estamos en una fábrica, el lugar donde se producen las mercancías. Al final, en un supermercado, el lugar donde se venden las mercancías. Toda la película puede ser considerada como un travelling en el tiempo, no en el espacio. Empieza con la producción de mercancías y acaba con el consumo de mercancías. Entre ambos están los media, la distribución. El personaje de Jane es el de una periodista, vende ideas. Yves interpreta a un publicista, alguien que vende mercancías directamente. Al final de la película, el último travelling es una suma. Se oyen a lo lejos, los tres ruidos, y la música es un gran éxito del Hit Parade francés de ese momento. Sospecho que la letra fue escrita por alguien como Pompidou y la música por alguien como Nixon y Agnew.


Gorin: El problema no es ser optimista o pesimista. "Tout va bien" es una película alegre e irónica. Sabemos por qué hacemos cine. Hacemos películas que pueden producir otras películas. Así que no somos muy diferentes de la Paramount. Hay una ligera diferencia. Ello dicen: "Produciremos una película que producirá otra película que será la misma". Nosotros produciremos una película que producirá otra película diferente.

Notas
[1] Entrevista realizada por Robert Phillip Kolker. Publicada en Sight and Sound, 1973 Summer, Vol. 42, nº 3.
Responder

Volver a “Filmoteca de ficción”