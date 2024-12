Ricardo Uribarri, en "El pecado de ser mujer y aficionada al fútbol en Irán", en CTXT , el 26 de junio de 2019, escribió:

[...] Ya en 2006, el director de cine Jafar Panahi reflejó este problema en la película "Offside" ("Fuera de juego"), que cuenta cómo un grupo de chicas se disfrazan de hombres, usando barbas y bigotes postizos, para poder entrar a ver el partido de Irán contra Bahrein de clasificación para el Mundial de Alemania . Una situación real, como demostraron las cinco aficionadas que lograron entrar al Azadí en febrero de 2017, o la activista Zeinab Sahafi , en una acción coordinada con la fotógrafa iraní Forough Alaei , ganadora del premio World Press Photo 2019 por reflejar esta problemática, o la joven Hanieh, que colgó en Instagram una foto demostrando que estaba dentro del estadio para ver el partido entre el Persépolis y el Rahahan, en el que se jugaban la Liga, una iniciativa que le costó varias amenazas de muerte: “Hay que detener a esta chica que no respeta las normas, ponerla en una jaula y quemarla ante el mismo estadio para dar una lección a todas las mujeres amantes del fútbol, no sólo en Irán sino en todo el mundo” le llegaron a decir en un mensaje en las redes sociales.Estos actos pueden tener consecuencias legales para las mujeres si son descubiertas y detenidas. Ese fue el caso de Ghoncheh Ghavami, que fue detenida junto a otras mujeres en junio de 2014 por intentar acceder a un pabellón para ver un partido de voleibol masculino. Después de unas horas quedó en libertad gracias a pagar una fianza, pero días más tarde fue de nuevo arrestada cuando acudió a comisaría a recoger sus pertenencias y llevada a prisión. Las autoridades negaron que su detención estuviera relacionada con el deporte y la argumentaron en que había realizado propaganda contra el régimen. Estuvo 100 días recluida en detención solitaria, lo que le llevó a realizar una huelga de hambre. Fue condenada a un año de cárcel y a dos años sin poder salir del país. Su caso provocó protestas internacionales y en noviembre fue puesta en libertad tras abonar 30.000 dólares de fianza.[...] Los mulás (clérigos dirigentes) defienden su negativa a que las mujeres puedan entrar en los estadios porque es haram (prohibido para el Islam ) que miren la parte desnuda de los hombres, pero eso es algo para lo que no les hace falta entrar en los recintos deportivos porque ya lo ven por televisión y con tomas más cercanas. Unas retransmisiones, que en algunas ocasiones, como en los Mundiales, se emiten con 10 segundos de retraso para censurar con recuadros negros las imágenes en primer plano de las aficionadas en las tribunas.Irán se ha convertido en el único país del mundo que prohíbe a las mujeres entrar a los estadios (Arabia Saudí sí lo permite, aunque separadas de los hombres). El debate dentro del país existe, como demuestra que su propio presidente, Hasan Rohani, se preguntara en público hace un año si “¿impedir que las mujeres asistan a los espacios deportivos como espectadoras es favorable a la imagen del islam?” para afirmar a continuación que “dicen que las mujeres no deberían escuchar a los hinchas masculinos maldecir en los estadios de fútbol, ¿deben nuestras mujeres pagar por ello?”. [...]