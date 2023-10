General

Nombre completo : Retrato de Familia. [Antonio Gimenez Rico].avi

Formato : Ogg

Tamaño de archivo : 702 MiB

Duración : 1 h 31 min

Modo de tasa de bits : Variable

Tasa de bits general : 1 072 kb/s

FileExtension_Invalid : oga ogg ogm ogv ogx opus spx



Vídeo

ID : 0 (0x0)

Formato : MPEG-4 Visual

Ajustes del formato : BVOP1 / GMC2

Ajustes del formato, BVOP : 1

Ajustes del formato, Qpel : No

Ajustes del formato, GMC : 2 warppoints

Ajustes del formato, Matrix : Default (H.263)

Modo multiplexor : Secuencia de bits empaquetada

ID códec : DX50

ID códec/Consejo : DivX 5

Duración : 1 h 31 min

Tasa de bits : 909 kb/s

Ancho : 576 píxeles

Alto : 320 píxeles

Relación de aspecto : 16:9

Velocidad de fotogramas : 25,000 FPS

Espacio de color : YUV

Submuestreo croma : 4:2:0

Profundidad bits : 8 bits

Tipo barrido : Progresivo

Modo de compresión : Con pérdida

Bits/(píxel*fotograma) : 0.197

Tamaño de pista : 595 MiB (85%)

Librería de codificación : DivX 5.0.2 (UTC 2002-05-16)



Audio

ID : 1 (0x1)

Formato : Vorbis

Ajustes del formato, Floor : 1

Duración : 1 h 31 min

Tipo de tasa de bits : Variable

Tasa de bits : 112 kb/s

Canal(es) : 2 canales

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Modo de compresión : Con pérdida

Tamaño de pista : 73,4 MiB (10%)

Librería de codificación : libVorbis 1.0 (UTC 2002-07-17)

Idioma : (not specified)