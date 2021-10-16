Nuevo orden (Michel Franco, 2020)

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Duarte

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Nuevo orden
Michel Franco (México, Francia; 2020) [88 min]


Portada
IMDb
(wikipedia | filmaffinity)


Sinopsis:
[fuente] En México D.F. se celebra una fastuosa boda de alta alcurnia mientras en las calles cercanas se viven violentas protestas con el foco en la lucha de clases, derivando la tensa situación en un cruento golpe de estado.

Comentario personal:
Cada grupo/segmento verá lo que quiera ver. Liberales y fascistas verán con reticencias o entusiasmo la legitimación de una respuesta dura al caos, un estado capaz de disciplinar incluso a los ricos por el interés general. Socialistas sensatos advertirán la necesidad de organizar el dolor para darle una salida ordenada antes de que el espontaneísmo se lo ponga al enemigo en bandeja de plata. Por sensatos se entienden aquellos socialismos minorizados que no han decidido dejarlo todo a las campañas digitales y el control anecdótico de parcelas de la administración.

Más allá de lecturas contradictorias, el director no oculta su mensaje. La película está contada desde el punto de vista de una whitexican socialdemócrata o democristiana astuta, predispuesta a aflojar calderilla para no perder sus privilegios, con lo que todo queda en un "burgués, si no pagas impuestos para la sanidad pública, puede pasar esto". El pueblo aquí no tiene más iniciativa que el saqueo, cuando los hechos en la misma América están demostrando lo contrario, independientemente de lo que pensemos de su alcance: asamblea constituyente en Chile, sorpresa de la izquierda periférica o rural en Perú, vitalidad contragolpista en Bolivia o, si ponemos la lupa en México, el gobierno cívico-regenerador-izquierdoso de AMLO, además de la incombustible disciplina zapatista y la comuna de Oaxaca en 2006, expresiones de equilibrio con justicia, el "nuevo orden" que sí queremos.

Más narrada por la fuerza de sus imágenes que de sus diálogos, "Nuevo orden" da noticia del miedo latente en las clases dominantes y de la percepción general de que la civilización capitalista, al menos bajo hegemonía euroestadounidense, puede estar tocando techo. Fue estrenada durante el confinamiento por COVID-19 y sintonizó fuerte con el estado de ánimo general. Al final de este hilo dejo una selección de pelis y series que comparten el mismo aroma de época.

Ficha técnica.
Formato: Largometraje.
Guion: Michel Franco.
Música: Dmitri Shostakóvich.
Fotografía: Yves Cape.
Productora: Teorema, Les Films d'Ici.

Reparto:

Idioma original: Castellano, inglés.
HD 1080p VO - MKV (HEVC 10b-AC3) [1.15 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
General
ID única : 72895913308893375928775012547233940472 (0x36D73E028E66D33F8B46E4FC1A3983F8)
Nombre completo : New.Order.(2020).(Spanish).HD.1080p.HEVC.10b-AC3.by.Geot.mkv
Formato : Matroska
Formato de la versión : Version 4
Tamaño de archivo : 1,15 GiB
Duración : 1 h 26 min
Tasa de bits general : 1 914 kb/s
Fecha de codificación : UTC 2021-12-01 00:04:38
Aplicación de codifición : mkvmerge v45.0.0 ('Heaven in Pennies') 64-bit
Librería de codificación : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2

Vídeo
ID : 1
Formato : HEVC
Formato/Info : High Efficiency Video Coding
Formato del perfil : Main 10@L4@Main
ID códec : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duración : 1 h 26 min
Tasa de bits : 1 272 kb/s
Ancho : 1 920 píxeles
Alto : 800 píxeles
Relación de aspecto : 2,40:1
Modo velocidad fotogramas : Constante
Velocidad de fotogramas : 24,000 FPS
Espacio de color : YUV
Submuestreo croma : 4:2:0
Profundidad bits : 10 bits
Bits/(píxel*fotograma) : 0.035
Tamaño de pista : 785 MiB (66%)
Librería de codificación : x265 3.5+2-g2b25c9ba0+45:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] Yuuki 10bit
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Idioma : Español
Default : Sí
Forced : No

Audio
ID : 2
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
Nombre comercial : Dolby Digital
ID códec : A_AC3
Duración : 1 h 26 min
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 640 kb/s
Canal(es) : 6 canales
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Velocidad de muestreo : 48,0 kHz
Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF)
Modo de compresión : Con pérdida
Tamaño de pista : 395 MiB (33%)
Idioma : Español
Service kind : Complete Main
Default : Sí
Forced : No

Texto
ID : 3
Formato : UTF-8
ID códec : S_TEXT/UTF8
ID códec/Info : UTF-8 Plain Text
Duración : 1 h 18 min
Tasa de bits : 35 b/s
Count of elements : 701
Tamaño de pista : 20,5 KiB (0%)
Idioma : Inglés
Default : Sí
Forced : No
ed2k linkNew.Order.(2020).(Spanish).HD.1080p.HEVC.10b-AC3.by.Geot.mkv  [1.15 Gb]


:down: Descarga: telegram

:sub: Subtítulos: incluidos en inglés
BDRip 1080p VO - MP4 [1.64 Gb] (fuente)
detalles técnicos u otros: mostrar contenido
General
Nombre completo : Nuevo.orden.[New.Order].2020.SPANISH.1080p.WEBRip.x264-VXT.(emule.via.clan-sudamerica.net).mp4
Formato : MPEG-4
Formato del perfil : Base Media
ID códec : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
Tamaño de archivo : 1,64 GiB
Duración : 1 h 26 min
Tasa de bits general : 2 729 kb/s
Película : New.Order.2020.SPANISH.1080p.WEBRip.x264-VXT
Fecha de codificación : UTC 2021-05-15 09:56:59
Fecha de etiquetado : UTC 2021-05-15 09:56:59
Aplicación de codifición : Lavf58.20.100
Comentarios : New.Order.2020.SPANISH.1080p.WEBRip.x264-VXT

Vídeo
ID : 1
Formato : AVC
Formato/Info : Advanced Video Codec
Formato del perfil : High@L4.1
Ajustes del formato : CABAC / 4 Ref Frames
Ajustes del formato, CABAC : Sí
Ajustes del formato, RefFrames : 4 fotogramas
ID códec : avc1
ID códec/Info : Advanced Video Coding
Duración : 1 h 26 min
Tasa de bits : 2 500 kb/s
Ancho : 1 920 píxeles
Alto : 800 píxeles
Relación de aspecto : 2,40:1
Modo velocidad fotogramas : Constante
Velocidad de fotogramas : 24,000 FPS
Espacio de color : YUV
Submuestreo croma : 4:2:0
Profundidad bits : 8 bits
Tipo barrido : Progresivo
Bits/(píxel*fotograma) : 0.068
Tamaño de pista : 1,50 GiB (92%)
Librería de codificación : x264 core 152 r2851M ba24899
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Fecha de codificación : UTC 2021-05-15 09:56:59
Fecha de etiquetado : UTC 2021-05-15 09:56:59
Codec configuration box : avcC

Audio
ID : 2
Formato : AAC LC
Formato/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
ID códec : mp4a-40-2
Duración : 1 h 26 min
Duration_LastFrame : -11 ms
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 224 kb/s
Canal(es) : 6 canales
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Velocidad de muestreo : 48,0 kHz
Velocidad de fotogramas : 46,875 FPS (1024 SPF)
Modo de compresión : Con pérdida
Tamaño de pista : 138 MiB (8%)
Idioma : Español
Default : Sí
Alternate group : 1
Fecha de codificación : UTC 2021-05-15 09:56:59
Fecha de etiquetado : UTC 2021-05-15 09:56:59
ed2k linkNuevo.orden.[New.Order].2020.SPANISH.1080p.WEBRip.x264-VXT.(emule.via.clan-sudamerica.net).mp4  [1.64 Gb]


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Recursos de apoyo.
Begoña Piña, en "Michel Franco: «¡Carajo, la gente se está muriendo de hambre! Abrid los ojos al mundo real»", en Público, 20 de febrero de 2021:

En México hoy hay más de 70 millones de pobres, más de la mitad de la población del país. El 42,4% de las mujeres y el 69,5% de la población indígena están en situación de pobreza. Entre 126,2 millones de personas, hay 4.000 que forman parte del exclusivo club de los más millonarios del planeta. [...] El cineasta Michel Franco, autoconfeso miembro "de la burbuja privilegiada", advierte de la posibilidad de un desenlace de feroz violencia, sanguinario y cruel, como consecuencias de estas inhumanas desigualdades. Lo hace en su nueva película, "Nuevo orden", una obra provocadora, de una violencia casi impúdica, y en la que apuesta por no tomar partido, porque su intención no es otra que la de alertar –«asumamos en qué dirección está yendo esto»- para evitarlo –«no lleguemos a ese momento».
Óscar García González, en "'Nuevo orden' o las implicaciones de la militarización", en Rebelión, 19 de noviembre de 2020:

[...] La principal fortaleza de "Nuevo Orden" deviene en el asunto más atacable de la más acabada apuesta política cinematográfica de su realizador, guionista y editor, misma que radica en la estigmatización y racialización de los personajes. Aunque Franco intenta sortear la cuestión con diversos recursos como el giro de la historia y el propio desenlace, buscando en todo momento driblar los falsos maniqueísmos, la película no logra evitar caer en lugares comunes. Y es que como nos recuerda Mijaíl Bajtín toda obra se narra desde algún lugar, por lo que cabría preguntarse cuál es el discurso y el punto de vista que prevalece en su más reciente película.

Con un poco más de conocimiento histórico Michel Franco, la producción o sus asistentes habrían podido advertir que su película de ninguna manera constituye un drama distópico (como se afirma en el promocional y en las diversas entrevistas que ha dado el director), lo que plantea ya ocurrió tantas veces en países, como Perú, Chile, Colombia, Brasil, Argentina o Bolivia, sólo por mencionar a los del continente.

Franco también ha reiterado que le interesaba mostrar la desigualdad en México, pero más allá de las intenciones, la película dice lo que dice, o mejor dicho, muestra lo que muestra. Ejemplo de lo anterior es la nota publicada en el diario español El País titulada "La venganza de los indígenas contra la élite blanca aturde en Venecia". Aunque no hay posibilidad de asociar la revuelta que aparece en Nuevo Orden con una “venganza de indígenas” (ni con ninguna “guerra de castas”), ya que aquella es deliberadamente ambigua, y no existe ninguna referencia o consigna que sugiera tal interpretación; a no ser por la piel morena de los miles de extras que desprovistos de identidad aparecen en el film como zombies o aliens. Tal y como lo expresara por teléfono la esposa del presidente Sebastian Piñera, en Chile, en un audio filtrado a la prensa en el que afirma, refiriéndose a las protestas: “es como una invasión extranjera, alienígena”. La realidad siempre supera a la ficción, pero la última puede servir para exacerbar pesadillas y prejuicios de las elites a movimientos sociales legítimos.

El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones o a río revuelto ganancia de pescadores, la advertencia es necesaria sobre todo en un clima de polarización como el que se aproxima y después de haber atestiguado políticas como la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, de acontecimientos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya durante el de Peña Nieto; así como la continuidad y profundización de dicha política en la Cuarta Transformación. Ahora el Ejército no sólo sigue contando con la aprobación de la mayoría de la población y el reconocimiento del presidente que no se cansa de afirmar que “el soldado es pueblo uniformado”; por si fuera poco, éstos son ya empresarios que administran recursos propios en proyectos como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía o en los tramos 6 y 7 del “Tren Maya” a partir de 2021.

El estreno de la película en México ocurre a una semana de la detención en EUA del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos; diez días después de la toma por parte de la comunidad otomí al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Paradójicamente, quienes estuvieron a punto de provocar la violencia y llamar a la guerra civil en nuestro vecino país del norte fueron los grupos supremacistas blancos partidarios de Donald Trump, como Proud Boys, pero éstos no asustan ni preocupan a las elites o la derecha empresarial. "Nuevo Orden" aspira a competir para representar a nuestro país en la competencia por los premios de la Academia de Hollywood, por eso hay que verla con una mirada crítica.
- Friedrich Engels: Un textito muy oportuno de Temas militares.
- Jesús Cuéllar Menezo: entrevista con Michel Franco, con el título "Me pregunto cómo las cosas no revientan, cómo seguimos andando en este orden tan injusto", en CTXT, 18 de marzo de 2021.
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