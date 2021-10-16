Nuevo orden (Michel Franco, 2020)

General

ID única : 72895913308893375928775012547233940472 (0x36D73E028E66D33F8B46E4FC1A3983F8)

Nombre completo : New.Order.(2020).(Spanish).HD.1080p.HEVC.10b-AC3.by.Geot.mkv

Formato : Matroska

Formato de la versión : Version 4

Tamaño de archivo : 1,15 GiB

Duración : 1 h 26 min

Tasa de bits general : 1 914 kb/s

Fecha de codificación : UTC 2021-12-01 00:04:38

Aplicación de codifición : mkvmerge v45.0.0 ('Heaven in Pennies') 64-bit

Librería de codificación : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2



Vídeo

ID : 1

Formato : HEVC

Formato/Info : High Efficiency Video Coding

Formato del perfil : Main 10@L4@Main

ID códec : V_MPEGH/ISO/HEVC

Duración : 1 h 26 min

Tasa de bits : 1 272 kb/s

Ancho : 1 920 píxeles

Alto : 800 píxeles

Relación de aspecto : 2,40:1

Modo velocidad fotogramas : Constante

Velocidad de fotogramas : 24,000 FPS

Espacio de color : YUV

Submuestreo croma : 4:2:0

Profundidad bits : 10 bits

Bits/(píxel*fotograma) : 0.035

Tamaño de pista : 785 MiB (66%)

Librería de codificación : x265 3.5+2-g2b25c9ba0+45:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] Yuuki 10bit

Opciones de codificación : rc=crf / crf=20.0000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / no-lossless / no-cu-lossless / aq-mode=1 / aq-strength=0.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / deblock=0:0 / ref=1 / limit-refs=0 / no-limit-modes / bframes=3 / b-adapt=0 / bframe-bias=0 / b-pyramid / no-b-intra / no-weightp / no-weightb / min-keyint=24 / max-keyint=250 / rc-lookahead=10 / gop-lookahead=0 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / max-cu-size=32 / min-cu-size=8 / me=1 / subme=1 / merange=57 / rdoq-level=0 / rd=2 / rdpenalty=0 / dynamic-rd=0.00 / no-rd-refine / ----- / cutree / no-sao / no-rect / no-amp / open-gop / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / qg-size=32 / qpmax=69 / qpmin=0 / ----- / cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x800 / interlace=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / lookahead-slices=5 / no-splice / no-intra-refresh / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / max-merge=2 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / no-analyze-src-pics / no-sao-non-deblock / selective-sao=0 / early-skip / rskip / fast-intra / no-tskip-fast / no-splitrd-skip / zone-count=0 / no-strict-cbr / no-rc-grain / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass

Idioma : Español

Default : Sí

Forced : No



Audio

ID : 2

Formato : AC-3

Formato/Info : Audio Coding 3

Nombre comercial : Dolby Digital

ID códec : A_AC3

Duración : 1 h 26 min

Tipo de tasa de bits : Constante

Tasa de bits : 640 kb/s

Canal(es) : 6 canales

Channel layout : L R C LFE Ls Rs

Velocidad de muestreo : 48,0 kHz

Velocidad de fotogramas : 31,250 FPS (1536 SPF)

Modo de compresión : Con pérdida

Tamaño de pista : 395 MiB (33%)

Idioma : Español

Service kind : Complete Main

Default : Sí

Forced : No



Texto

ID : 3

Formato : UTF-8

ID códec : S_TEXT/UTF8

ID códec/Info : UTF-8 Plain Text

Duración : 1 h 18 min

Tasa de bits : 35 b/s

Count of elements : 701

Tamaño de pista : 20,5 KiB (0%)

Idioma : Inglés

Default : Sí

Forced : No