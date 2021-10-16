Nuevo orden (Michel Franco, 2020)

Nuevo orden
Michel Franco (México, Francia; 2020) [88 min]
(wikipedia | filmaffinity)
Michel Franco (México, Francia; 2020) [88 min]
(wikipedia | filmaffinity)
Sinopsis:
[fuente] En México D.F. se celebra una fastuosa boda de alta alcurnia mientras en las calles cercanas se viven violentas protestas con el foco en la lucha de clases, derivando la tensa situación en un cruento golpe de estado.
Comentario personal:
Cada grupo/segmento verá lo que quiera ver. Liberales y fascistas verán con reticencias o entusiasmo la legitimación de una respuesta dura al caos, un estado capaz de disciplinar incluso a los ricos por el interés general. Socialistas sensatos advertirán la necesidad de organizar el dolor para darle una salida ordenada antes de que el espontaneísmo se lo ponga al enemigo en bandeja de plata. Por sensatos se entienden aquellos socialismos minorizados que no han decidido dejarlo todo a las campañas digitales y el control anecdótico de parcelas de la administración.
Más allá de lecturas contradictorias, el director no oculta su mensaje. La película está contada desde el punto de vista de una whitexican socialdemócrata o democristiana astuta, predispuesta a aflojar calderilla para no perder sus privilegios, con lo que todo queda en un "burgués, si no pagas impuestos para la sanidad pública, puede pasar esto". El pueblo aquí no tiene más iniciativa que el saqueo, cuando los hechos en la misma América están demostrando lo contrario, independientemente de lo que pensemos de su alcance: asamblea constituyente en Chile, sorpresa de la izquierda periférica o rural en Perú, vitalidad contragolpista en Bolivia o, si ponemos la lupa en México, el gobierno cívico-regenerador-izquierdoso de AMLO, además de la incombustible disciplina zapatista y la comuna de Oaxaca en 2006, expresiones de equilibrio con justicia, el "nuevo orden" que sí queremos.
Más narrada por la fuerza de sus imágenes que de sus diálogos, "Nuevo orden" da noticia del miedo latente en las clases dominantes y de la percepción general de que la civilización capitalista, al menos bajo hegemonía euroestadounidense, puede estar tocando techo. Fue estrenada durante el confinamiento por COVID-19 y sintonizó fuerte con el estado de ánimo general. Al final de este hilo dejo una selección de pelis y series que comparten el mismo aroma de época.
Más allá de lecturas contradictorias, el director no oculta su mensaje. La película está contada desde el punto de vista de una whitexican socialdemócrata o democristiana astuta, predispuesta a aflojar calderilla para no perder sus privilegios, con lo que todo queda en un "burgués, si no pagas impuestos para la sanidad pública, puede pasar esto". El pueblo aquí no tiene más iniciativa que el saqueo, cuando los hechos en la misma América están demostrando lo contrario, independientemente de lo que pensemos de su alcance: asamblea constituyente en Chile, sorpresa de la izquierda periférica o rural en Perú, vitalidad contragolpista en Bolivia o, si ponemos la lupa en México, el gobierno cívico-regenerador-izquierdoso de AMLO, además de la incombustible disciplina zapatista y la comuna de Oaxaca en 2006, expresiones de equilibrio con justicia, el "nuevo orden" que sí queremos.
Más narrada por la fuerza de sus imágenes que de sus diálogos, "Nuevo orden" da noticia del miedo latente en las clases dominantes y de la percepción general de que la civilización capitalista, al menos bajo hegemonía euroestadounidense, puede estar tocando techo. Fue estrenada durante el confinamiento por COVID-19 y sintonizó fuerte con el estado de ánimo general. Al final de este hilo dejo una selección de pelis y series que comparten el mismo aroma de época.
Ficha técnica.
Formato: Largometraje.
Guion: Michel Franco.
Música: Dmitri Shostakóvich.
Fotografía: Yves Cape.
Productora: Teorema, Les Films d'Ici.
Guion: Michel Franco.
Música: Dmitri Shostakóvich.
Fotografía: Yves Cape.
Productora: Teorema, Les Films d'Ici.
Reparto:
- Naian González Norvind (Marian).
- Diego Boneta (Daniel).
- Mónica del Carmen (Marta).
- Darío Yazbek Bernal (Alan).
- Fernando Cuautle (Cristian).
- Eligio Meléndez (Rolando).
- Lisa Owen (Rebeca).
- Patricia Bernal (Pilar).
- Enrique Singer (Víctor).
- Gustavo Sánchez Parra (General Oribe).
- Javier Sepúlveda (secuestrado 18).
- Sebastián Silveti (Pablo).
- Roberto Medina (Iván Novello).
- Juana Arias (Karla).
- Sonia Couoh (Beatriz).
- Analy Castro (Isabela).
- Claudia Lobo (Tamara).
- Mercedes Hernández (Josefa).
- Leonardo Alonso (Felipe).
- Ana María Escalante (Ximena).
- Claudia Schmidt (Isabel).
Idioma original: Castellano, inglés.
HD 1080p VO - MKV (HEVC 10b-AC3) [1.15 Gb] (fuente)
Descarga: telegram
Subtítulos: incluidos en inglés
BDRip 1080p VO - MP4 [1.64 Gb] (fuente)
Nuevo.orden.[New.Order].2020.SPANISH.1080p.WEBRip.x264-VXT.(emule.via.clan-sudamerica.net).mp4 [1.64 Gb]
Descarga: telegram
Relacionado:
- [filmo de ficción] El colapso (2019)
- [filmo de ficción] Joker (2019)
- [filmo de ficción] Una vida a lo grande (2017)
- [filmo de ficción] Years and Years (2019)