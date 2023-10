Javier y Rubén, en "'The Bang Bang Club'. El fotógrafo en la guerra", en Fotografía DSLR , el 11 de marzo de 2016, escribió:

Un fotógrafo en el cine

[...]La película refleja muy bien la labor del fotoperiodista a la vez que nos va planteando continuamente dilemas morales a los que enfrentarnos.Dado que es un trabajo en el que es importantísimo captar lo que está sucediendo, vemos cómo el fotorreportero debe en todo momento saber manejar su cámara y hacer los ajustes necesarios para no perderse nada; no importa las condiciones cambiantes de la acción.Vemos también cómo cada fotógrafo lidia con el horror que está viendo de una manera diferente: quien lo interioriza, quien trata de apaciguarlo con fiestas y drogas, quien llega a insensibilizarse…Se plantea también a lo largo de la misma el dilema de si un fotoperiodista debe de tomar parte en los acontecimientos o simplemente documentar lo que está sucediendo. Hay un momento, incluso, en que en un bar alguien llega a llamarles los paparazzi de la muerte. Es quizás el gran dilema del fotoperiodista. ¿Es su trabajo solamente tratar de sensibilizar a la sociedad a actuar mientras ellos no actúan?, ¿es justamente lo que están haciendo la manera de aportar su granito de arena para arreglar la situación? Como digo, son cuestiones que no tienen una sencilla respuesta, lo que es indiscutible es que sin su trabajo ciertos conflictos no se habrían resuelto gracias a la presión pública.Como recientemente afirmó Reporteros Sin Fronteras: “Sin reporteros independientes, la guerra simplemente sería un espectáculo”. [...]