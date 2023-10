Haifaa Al-Mansour, la directora, en entrevista con Elena Rosillo para La Marea , el 17 de marzo de 2020, escribió:

[...] La iglesia cancela a la mujer. Dicen ‘las mujeres no deberían hacer esto, o aquello, no deberían aparecer en público’ y siempre hay zancadillas en el avance de la mujer en el Oriente Próximo. Creo que es necesaria una nueva interpretación del Islam y de la posición de la mujer en el Islam. Y para eso necesitamos mujeres eruditas, que puedan decir: “esto no se dice, esto no fue así”. A nosotras, cuando yo era joven, nos enseñaron que, si nos desnudamos, éramos como una tarta que atraía a las moscas. Es como muchísimas mujeres musulmanas piensan. Siempre se culpa a la víctima, porque si no te tapas y no estás cubierta y los hombres te violan, es tu problema por no ir vestida correctamente. Entonces, realmente hay que encontrar otras salidas, otras formas de conocimientos, de saber.