General

Unique ID : 204645774472352454338077478023118826507 (0x99F557AE660D41D08129522E6FADAC0B)

Complete name : Hidden.Figures.(Spanish..English..SpanishSub..EnglishSub).BDrip..m1080p.x264-AC3.mkv

Format : Matroska

Format version : Version 4

File size : 4.16 GiB

Duration : 2 h 6 min

Overall bit rate : 4 701 kb/s

Movie name : Hidden Figures.(Spanish.English.Spanishsub.Englishsub).BDRip.m1080p.x264-AC3.mkv

Encoded date : UTC 2017-05-12 13:46:09

Writing application : mkvmerge v9.6.0 ('Slave To Your Mind') 32bit

Writing library : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5



Video

ID : 1

Format : AVC

Format/Info : Advanced Video Codec

Format profile : High@L4.1

Format settings : CABAC / 5 Ref Frames

Format settings, CABAC : Yes

Format settings, RefFrames : 5 frames

Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC

Duration : 2 h 6 min

Bit rate : 3 482 kb/s

Width : 1 920 pixels

Height : 808 pixels

Display aspect ratio : 2.40:1

Frame rate mode : Constant

Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS

Color space : YUV

Chroma subsampling : 4:2:0

Bit depth : 8 bits

Scan type : Progressive

Bits/(Pixel*Frame) : 0.094

Stream size : 3.08 GiB (74%)

Writing library : x264 core 148 r2762 90a61ec

Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00

Default : Yes

Forced : No



Audio #1

ID : 2

Format : DTS

Format/Info : Digital Theater Systems

Codec ID : A_DTS

Duration : 2 h 6 min

Bit rate mode : Constant

Bit rate : 768 kb/s

Channel(s) : 6 channels

Channel layout : C L R Ls Rs LFE

Sampling rate : 48.0 kHz

Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)

Bit depth : 24 bits

Compression mode : Lossy

Stream size : 696 MiB (16%)

Language : Spanish

Default : No

Forced : Yes



Audio #2

ID : 3

Format : AC-3

Format/Info : Audio Coding 3

Commercial name : Dolby Digital

Codec ID : A_AC3

Duration : 2 h 6 min

Bit rate mode : Constant

Bit rate : 448 kb/s

Channel(s) : 6 channels

Channel layout : L R C LFE Ls Rs

Sampling rate : 48.0 kHz

Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)

Bit depth : 16 bits

Compression mode : Lossy

Stream size : 406 MiB (10%)

Language : English

Service kind : Complete Main

Default : No

Forced : No



Text #1

ID : 4

Format : UTF-8

Codec ID : S_TEXT/UTF8

Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text

Duration : 2 h 6 min

Bit rate : 1 b/s

Count of elements : 48

Stream size : 1.72 KiB (0%)

Language : Spanish

Default : No

Forced : Yes



Text #2

ID : 5

Format : UTF-8

Codec ID : S_TEXT/UTF8

Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text

Duration : 1 h 58 min

Bit rate : 69 b/s

Count of elements : 1955

Stream size : 60.1 KiB (0%)

Language : Spanish

Default : No

Forced : No



Text #3

ID : 6

Format : UTF-8

Codec ID : S_TEXT/UTF8

Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text

Duration : 2 h 5 min

Bit rate : 79 b/s

Count of elements : 2431

Stream size : 72.9 KiB (0%)

Language : English

Default : No

Forced : No