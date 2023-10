Arnaud Hée, en "Pierrot le fou. Jean-Luc Godard. Cuaderno pedagógico", en CinEd. Proyecto educativo de cine europeo para niños y jóvenes , 1992, pág. 8, escribió:

[...] Como suele ocurrir cuando habla de su proceso creativo, el cineasta tiende a describir su propio mito. Y en este caso exagera mucho, ya que "Pierrot le fou" fue un proyecto con una larga preparación. A pesar de que sus métodos de rodaje no cambiaron demasiado (incorporar a personas que están de paso por el plató, eliminar escenas e improvisar otras, largos ratos de indecisión y momentos de brusca inspiración), el resto de fases de producción se desarrollaron con mayor rigor que el habitual y durante 18 meses. Ya en marzo de 1964 se encuentran indicios de compra de los derechos de la novela(1962) de Lionel White , cuya trama Godard compararía con la dede Vladimir Nabokov , publicada en 1955.Queriendo tomar como punto de partida las elaboradas tramas de las novelas policiacas para después distanciarse de ellas, Godard situó la intriga en Francia, permaneciendo próximo en este aspecto al libro de Lionel White. Todavía es más sorprendente que de las 27 escenas del guión de unas cincuenta páginas (uno de los guiones más largos escritos por el cineasta), la mayoría se hayan mantenido en el rodaje. El título "Pierrot le fou" hace referencia al enemigo público número uno de finales de los cuarenta en Francia, un gánster incendiario, violento, antisocial y antiguo miembro de la Gestapo . Ese título muestra con claridad el deseo de Godard de intensificar su ataque contra la Francia gaullista , su regulación, sus implicaciones, su violencia latente (el tráfico de armas y la tortura recuerdan la guerra de Argelia ). El nombre de la heroína que ama pero traiciona a Pierrot no es otro que Marianne, símbolo de la República francesa Después de considerar varias opciones (¡en un primer momento Godard pensó en la estrella hollywoodiense Richard Burton para el papel de Pierrot!), el cineasta optó por el dúo Belmondo-Karina como pareja protagonista, lo que subrayaba la idea de una película de síntesis: el actor que se dio a conocer con "Al final de la escapada" junto con la que se convertiría en la musa del cineasta en los 1960 (con películas como "El soldadito" y que muy pronto sería su esposa. Él es el “Pigmalión”de una mujer-niña (hay diez años de diferencia entre ellos); es así, con su peluche, como se muestra ella en "Pierrot le fou". Entre Godard y Karina no hay distinción entre la vida y el cine; tanto en las películas como en la realidad se entregan a la felicidad y a profundos momentos de sufrimiento en lo que será una relación pasional y tumultuosa.En 1965, la colaboración artística se hizo más fuerte al mismo tiempo que su divorcio se hizo definitivo. Sin embargo, según testigos, eso no impidió que el rodaje estuviese plagado de momentos de felicidad. Como siempre, lo íntimo se percibe en la película, y es difícil no observar en "Pierrot le fou" una manera de rememorar ese amor tempestuoso: una relación versátil compuesta por separaciones y reconciliaciones [ver análisis en “Un plano. La separación”, p. 20], con una relación cruel y tierna a la vez. En varias ocasiones podemos ver en las miradas que Karina dirige a la cámara un tipo de juego amoroso, travieso, entre el cineasta y su musa. ¿De quién habla en este diálogo, de Pierrot o de Godard?: “Imposible hablar contigo. No tienes ideas, sólo sentimientos”. [...]