Sofía, en "Salvador: Una Interpretación Americana de la Guerra Civil", en The Cine Latino Blog , el 17 de noviembre de 2021, escribió:

El disgusto de Stone con el gobierno estadounidense, aunque conmovedor, le lleva a menudo a olvidarse de cómo se sienten las víctimas de la agresión estadounidense y a centrarse simplemente en hacer que el gobierno se vea mal. Por ello, "Salvador" deja mucho que desear en cómo retrata al pueblo salvadoreño. Los estadounidenses y los poderosos salvadoreños parecen ocupar el centro del escenario en lugar de los compatriotas comunes y corrientes afectados por la guerra. Por ejemplo, los principales acontecimientos históricos recogidos en la película son el asesinato de las monjas estadounidenses, el asesinato de John Hoagland John Cassidy en la película) y el asesinato del arzobispo Romero . Aunque estos son acontecimientos importantes, no se habla de otros igualmente importantes como la Masacre de El Mozote . Las vidas ordinarias de los salvadoreños no se describen con el mismo nivel de importancia que las muertes de los estadounidenses ni algún personaje público. Incluso los personajes salvadoreños comunes y corrientes que se representan dejan mucho que desear. Cuando el amigo de Boyle, Rock y el hermano de su novia son arrestados, sabemos mucho sobre Rock, pero casi nada sobre el cuñado de Boyle. Rock consigue salir, pero el cuñado de Boyle, no. Sólo conocemos al personaje brevemente y la siguiente vez que lo vemos, está muerto. Esto podría haber sido un momento de pérdida realmente impactante para la audiencia, pero el hecho es que su muerte no es diferente a la de un extraño. La novia de Boyle también está incompleta y no entendemos sus motivaciones para estar con Boyle ni sus motivaciones para dejarlo al final. Al final, la película sirve como una historia triste sobre cómo el gobierno estadounidense perjudicó a Richard Boyle y, por defecto, al pueblo salvadoreño.