Bukku Qui, en Solo Indies , el 26 de septiembre de 2016, escribió:

[...] Superficialmente, "Wheels of Aurelia" puede parecer poco más que un arcade en perspectiva isométrica que no estaría fuera de lugar en una consola de 16 bits. Uno no especialmente brillante, de hecho, con unos controles y una conducción algo torpes. Pero es la introducción de una mecánica de diálogo en tiempo real mientras conduces lo que lo convierte en un juego mucho más interesante y complejo. El juego de Santa Ragione nos pone en la piel de Lella, una joven rebelde que necesita escapar del ambiente asfixiante de la Italia de los años 70. En nuestro camino por la Vía Aurelia encontramos distintos pasajeros que se pueden unir a nuestro viaje según tomemos una u otra dirección en la carretera. Y, al hablar con ellos, "Wheels of Aurelia" nos obliga a dividir nuestra atención entre la conducción y las conversaciones, nos hace olvidarnos de que estamos interpretando un papel y consigue que respondamos lo que de verdad pensamos.