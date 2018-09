Sobre la segunda parte, "La evolución del mundo laboral (II): I want to be a start-up", en El Salto , el 16 de mayo de 2018, se escribió:

En 2010, cuando Patri Friedman presentó en un encuentro en San Francisco el proyecto del Seasteading Institut para fomentar la construcción de una nueva sociedad en medio del océano, pretendía convencer al público de que el sistema político del futuro se basará en el modelo liberal de la Silicon Valley con ciudadanos convertidos definitiva y únicamente en consumidores y el estado en una gran empresa.Este libertariano norteamericano, nieto del defensor del libre mercado Milton Friedman , acompañado de Peter Thiel , cofundador de PayPal , promueve la ocupación del mar como único espacio en el planeta donde es posible todavía crear alternativas al anticuado concepto de estado cuya existencia limita, según él, nuestras libertades fundamentales. Gracias al apoyo del Estado de la Polinesia francesa , el proyecto ha recibido las autorizaciones necesarias para construir la primera nación start-up flotante del mundo en aguas próximas a la isla de Tahití . Pero, ¿de verdad se trata de un gran paso para la humanidad transformar la sociedad en una empresa? ¿Es en el mundo empresarial donde reside actualmente la felicidad?«I want to be a start-up» es la segunda parte de la serie documental radiofónica sobre el tema de la transformación del mundo laboral estos 30 últimos años, producido por El Salto Radio. En esta ocasión se explora el mundo del emprendimiento, ese nuevo El Dorado lleno de promesas, con el objetivo de entender sus códigos a través de testimonios de emprendedores, de los discursos de quienes lo promueven y de los análisis de varios investigadores dedicados a analizar este fenómeno.