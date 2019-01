Elena Jiménez, en "Las trabajadoras domésticas sacan un disco cantando por sus derechos", en Cadena Ser, el 2 de enero de 2019, escribió:

El colectivo Territorio Doméstico, formado por mujeres trabajadoras del hogar, lleva 12 años reivindicando los derechos de estas empleadas desde el centro social la Eskalera Karakola en el barrio de Lavapiés donde se reúnen un domingo al mes.Ahora, fruto del empoderamiento que han ido trabajando durante ese tiempo, han conseguido reflejar también sus reivindicaciones a un disco con 10 canciones cuyas letras hablan desde la falta de contratos, los dolores y enfermedades profesionales no reconocidas que padecen, hasta poner en el centro la importancia de su trabajo cuidando a mayores, dependientes o niños.En 2012 las trabajadoras domésticas consiguieron que se reconocieran las bajas laborales pero aún queda que el Gobierno nacional ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que estas empleadas puedan tener derecho a la prestación por desempleo o la jubilación.Rafaela Pimentel, una de las fundadoras de Territorio Doméstico, ha explicado en 'Hoy por Hoy Madrid' que la mayoría de las trabajadoras no tienen contrato y que muchas de ellas al carecer de papeles, carecen de los derechos laborales más básicos. "Somos muy pocas las mujeres a las que se nos reconoce que tenemos derecho a ir al médico. Es que, hasta para hacer una mamografía, a muchas mujeres les cuesta porque no se les da el día".Por eso el futuro de muchas de las trabajadoras del hogar, por las que sus empleadores no están cotizando, va a suponer "que muchas entremos en esa precariedad y en ese limbo de que no vamos a tener una jubilación en condiciones y vamos a entrar en la precariedad", concluye Pimentel.