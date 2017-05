En entrevista con Facu Díaz, en Público , el 7 de abril de 2016, se escribió:

[...] Hace poco tocamos en Sant Celoni y leí al día siguiente un tuit de alguien que hablaba de Zoo como un grupo que representa un poco la hegemonía en el sentido de que es un grupo en el que estamos reivindicando a Hugo Chávez o nos cagamos en la represión que se sufre en el Estado Español y, de repente, estamos tocando y la gente se acerca, baila… Eso es importante, que la música contestataria o de carácter político de izquierdas consiga hacer bailar más allá de los cuatro convencidos. A mí por lo menos me encanta ver eso.Cuando escribo, siempre intento hacer letras que hagan pensar o que, al menos, piense yo sin más. Pero tampoco es que me guste reproducir lemas tal cual salen de las manifestaciones. Lemas que quizá dentro de seis meses ya no están. Quizá al venir del rap me gusta buscarle un poco más las líricas.