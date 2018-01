Gerardo Lissardy, en "Los brasileños que dejaron de querer a Pelé", en BBC Mundo, el 12 de diciembre de 2014, escribió:

Seleção

[...] Después de retirarse de las canchas en 1977, Pelé se consolidó como una figura emblemática de la magia del fútbol —y los negocios asociados al mismo. Su cara fue estampada en millones de tarjetas de crédito MasterCard alrededor del mundo, se volvió símbolo de Coca-Cola en Brasil y la región, y hasta hizo publicidad de Viagra (aunque aclaró que no necesitaba tomarlo). Promover marcas es algo que cualquier deportista hace en estos días, pero en el caso de Pelé eso ocurría mientras surgían críticas a su relación con el oscuro poder del fútbol. Cuando Sócrates lo tachó de traidor en 2001, fue porque se había abrazado con el entonces presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira , después de haberlo acusado de corrupción. En la ola de manifestaciones contra los enormes gastos del Mundial que sacudió a su país el año pasado, Pelé irritó a muchos al pedir suspender las protestas hasta después del torneo para evitar que estorbasen un "momento importante para promover a Brasil". La frase evocó a algunos otro comentario que realizó en plena dictadura brasileña (1964-1985) , cuando surgían reclamos por el derecho al voto y Pelé comentó que su pueblo no sabía votar.En septiembre se involucró en otra polémica al discrepar con Aranha , guardameta del Santos , su histórico club, por haber reaccionado contra el racismo de hinchas de Gremio , que lo trataron de mono en un partido. Pelé recordó entonces, durante un acto de un patrocinador, que en sus tiempos de jugador le gritaban "de todo" y dijo: "¿Ustedes oyeron algo de racismo? No, porque no le dábamos atención". El exfutbolista se ha declarado partidario de combatir el racismo e hizo campañas a favor de los niños pobres, pero para algunos su propia historia personal de negro de origen humilde ha perdido fuerza. "Pelé al lado de un negro pobre es blanco", sostuvo el antropólogo brasileño Roberto DaMatta en el portal G1 de Globo, tras su comentario por las ofensas a Aranha. Entre los representantes de los negros que reprendieron a Pelé en ese momento estuvo el abogado Hédio Silva Junior, exsecretario de Justicia de São Paulo, quien le advirtió que "combatir el racismo sin mostrarlo es una posición un tanto esquizofrénica".Las controversias se han vuelto hace rato parte de la vida de Pelé. Las ha tenido con otros ídolos de lacomo Romario , quien en su momento le lanzó una frase que se volvió muletilla para criticarlo: "Pelé, callado, es un poeta". Alex Bellos , un periodista que ayudó a escribir una autobiografía del eterno 10, opinó días atrás en BBC Brasil que "Pelé ya no es tan especial dentro de Brasil como sigue siendo especial para el mundo". [...]