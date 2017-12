En "El cine como estrategia didáctica", en febrero de 2007, escribió:

[...] Alyssa, la protagonista femenina, cuando inicia su relación con Holden tiene una mayor y diversa experiencia sexual que él, aunque en el momento que se conocen él no lo sabe. De hecho, lo único que sabe de ella en un primer momento es que ella es lesbiana. Esto favorece los tópicos de la masculinidad dominante: es lesbiana porque no ha encontrado a ningún hombre que realmente sepa hacerla disfrutar. Así, Holden se siente aún más "macho", ha encontrado un estímulo más para su "hombría". Sin embargo, el problema estalla cuando descubre que ella no ha sido siempre lesbiana, que ha habido otros hombres en su vida y que ha probado y experimentado cosas que Holden sólo ha imaginado en sus cómics. Anclado en los parámetros de una masculinidad tradicional Holden se siente mal, inferior e inseguro ante ella. Vemos aquí otra causa que motiva lo que se ha venido en llamar la "crisis de la masculinidad": el cambio provocado por las mujeres en sus relaciones con los hombres.