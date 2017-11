tv-movie

"En campaña todo vale" es el reverso cómico de la anterior película de su director, "Jay Roach: Game Change" , unaexcepcional producida por HBO sobre Sarah Palin y el ascenso del Tea Party en los Estados Unidos. Donde allí asistíamos a la desesperada carrera por encontrar un candidato “mediático” para enfrentarse a Obama , aquí tenemos disparos certeros y puros contra todo el sistema político norteamericano.El argumento es sencillo: dos hermanos millonarios requieren de un político títere para desregular a “nivel China” las relaciones laborales en sus fábricas. Su mejor candidato, un demócrata invicto por presentarse sin oponentes a sus elecciones, acaba de ser descubierto en un escándalo sexual así que deciden apostar por el hijo rarito de un potentado republicano. A partir de ahí, sátira política y humor grueso de calidad.Me gusta pensar que el escaso éxito de Will Ferrer en nuestro país es culpa del doblaje, porque si no no se entiende. Luego Woody Allen estrena "Melinda y Melinda" y el personal flipa con Ferrer y no sabe que es el mismo monstruo que ha dado cuerpo a Ron Burgundy. Zach Galifianakis, el compañero de Ferrer en la película, es mas conocido por estos lares por ser la revelación de esa película revelación que fue "Resacón en Las Vegas" . Ambos están magníficos en sus respectivos papeles y son la piedra angular de una comedia, por lo demás, simple en su narrativa y desarrollo basado enhumorísticas que van escalando hasta el descacharre total.Si una película así sería (al menos hasta el momento, recemos por un futuro más próspero) imposible en España, en EE UU existe por su último acto, una coda de concordia y pacificación que sirve como pago a las hondonadas de hostias previamente disparadas. Esa cosa, que viene a funcionar como los entreactos musicales de las películas de los hermanos Marx , es la excusa para cierto terrorismo de la carcajada. Sin embargo, como pasa también en la magnífica "Resacón en las Vegas", los autores se guardan alguna carta en la manga usando los títulos de crédito como pieza fuera de la película que termina por darle sentido.